ВСУ продолжают наступление в районе Вербового, - Генштаб

"На Запорожском направлении Силы обороны продолжают наступательную операцию в районе Вербового Запорожской области, вытесняют противника с занимаемых позиций, закрепляются на занятых рубежах", - сообщили в Генштабе.

В штабе также сообщили, что противник нанес авиационный удар вблизи Работино Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, в частности:

Красное,

Железнодорожное,

Гуляйполе,

Новоандреевка,

Щербаки,

Каменское Запорожской области.

Контрнаступление ВСУ

Напомним, летом украинские военные начали наступательные действия на востоке и юге Украины, которые продолжаются до сих пор. Сейчас активные бои идут южнее Бахмута и на Мелитопольском направлении.

Последними освобожденными населенными пунктами были Андреевка и Клещеевка вблизи Бахмута. До этого украинский флаг подняли над населенным пунктом Работино на юге.

В понедельник, 18 сентября, в Министерстве обороны Украины заявляли, что с начала наступления на южном направлении украинские войска уже освободили 260 квадратных километров территории.

Однако, как заявлял командующий Тарнавский, наибольший прорыв в этом контрнаступлении будет тогда, когда ВСУ дойдут хотя бы до Токмака.

В свою очередь руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в комментарии РБК-Украина сообщил, что на днях украинские военные нашли слабый участок и прорвали линию обороны оккупантов вблизи населенного пункта Вербовое.

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