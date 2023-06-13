ВСУ продолжают контрнаступательные действия в Запорожском направлении: карты боев от ISW

Ситуация в Луганской и Харьковской областях

12 июня российские войска совершили ограниченные наземные атаки к югу от Кременной. Украинский Генштаб сообщил, что российские войска провели безуспешные наступательные операции вблизи Белогоровки (10 км к югу от Кременной) и Веселого (32 км к югу от Кременной).

Российский источник утверждает, что российские силы отразили украинскую атаку на линии Лиман Первый - Ольшана (11 км северо-восточнее Купянска). На геолокационных кадрах, опубликованных 11 июня, видны подразделения российской 85-й отдельной мотострелковой бригады (2-й армейский корпус так называемой "ЛНР"), действующие вблизи Белогоровки.

Бои на Донбассе

Украинские и российские силы совершили ограниченные наземные атаки вокруг Бахмута 12 июня. Спикер Восточной группы войск Украины полковник Сергей Череватый сообщил, что украинские силы продвинулись на флангах Бахмута от 250 до 700 метров. Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что за последнюю неделю украинские войска продвинулись на левом фланге Бахмута на 1,5 км, а на правом - на 3,5 км, заняв всего 16 квадратных километров территории.

Российский военный блоггер утверждал, что украинские силы штурмуют Берговку (6 км северо-западнее Бахмута) и наступают близ Ягодного (1 км северо-западнее Бахмута) и Клищиевки (7 км северо-западнее Бахмута).

Украинский Генеральный штаб сообщил в своем ситуационном отчете в 06:00, что российские силы проводили неудачные наступательные операции вблизи Ивановского (6 км к западу от Бахмута) и Белой Горы (12 км к юго-западу от Бахмута), но не сообщил о боях вокруг Бахмута в своем ситуационном отчете за 18.00.

На кадрах, опубликованных 12 июня, якобы видно, как российские силы 200 отдельной мотострелковой бригады (14-й армейский корпус Северного флота) действуют на флангах Бахмута.

12 июня российские войска совершили ограниченные наземные атаки вдоль линии Авдеевка-Донецк. Генштаб Украины сообщил, что российские войска вели неудачные наступательные действия вблизи Авдеевки и Марьинки. Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров опубликовал кадры, как будто бы действуют чеченские силы "Сивер-Ахмат" на Марьинском направлении.

На опубликованных 12 июня кадрах якобы видно, как 110 отдельная мотострелковая бригада (1-й корпус армии так называемой "ДНР") действует вблизи Красногоровки (5 км севернее Марьинки). Российское МО заявило, что российские силы отразили две украинские атаки к северу от Авдеевки.

Российский военный блоггер заявил, что украинские силы провели неудачные штурмовые операции вблизи Опросного (3 км юго-западнее Авдеевки) и Водяного (7 км юго-западнее Авдеевки).

"Южная ось"

Украинские силы совершили наземные атаки вблизи административной границы Донецкой и Запорожской областей и добились успехов по состоянию на 12 июня. Геолокационные кадры показывают, что украинские силы продвинулись к позициям к западу от Новодонецкого (11 км к юго-востоку от Великой Новоселки).

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр и другие украинские официальные источники 12 июня подтвердили, что украинские войска освободили районы к югу и юго-западу от Великой Новоселки, в частности Левадное (20 км к юго-западу), Новодаровку (15 км к юго-западу), Нескучное ( непосредственно к югу), Сторожево (3 км к юго-западу), Благодатное (3 км к югу) и Макаровку (5 км к югу).

Эти заявления опровергают заявления России о том, что 127-я мотострелковая дивизия (5-я общевойсковая армия Восточного военного округа) отразила Макаровку, а также заявления о том, что по состоянию на 12 июня Новодаровка все еще остается под контролем.

Российские "военкоры" утверждали, что 12 июня украинские войска продолжали контратаку и наступление к югу от Макаровки. Некоторые российские военные блоггеры утверждали, что украинские силы продвинулись на 5-6 километров к югу от Макаровки, а российские войска отступили на 10 километров к югу от Великой Новоселки.

Они также сообщали о продлении украинских контратак юго-западнее Великой Новоселки. Один военный блоггер сообщил, что статус российских позиций в Ровнополе (9 км к юго-западу от Великой Новоселки) неясен и что российским войскам, возможно, придется уйти из этого населенного пункта из-за украинского продвижения к востоку от Ровно и к югу от Великой Новоселки.

12 июня российские и украинские источники заявили, что российские войска разрушили дамбу на реке Мокры Ялы к югу от Великой Новоселки 11 июня после того, как российские источники сначала утверждали, что украинские войска взорвали дамбу. "Военкоры" утверждали, что отряд "Шторм" 40-й отдельной морской пехотной бригады (ТОФ) РФ захватил заброшенную западную бронетехнику юго-восточнее Великой Новоселки.

Российские источники сообщали, что 12 июня украинские войска проводили ограниченные контрнаступательные действия на западе Запорожской области. Российские военные блоггеры утверждали, что украинские войска проводили диверсии и разведку на линии фронта в районе Орехова.

Другие российские "военкоры" утверждали, что украинские силы провели относительно мало контратак в районе Орехова, и что российская авиация использовала управляемые авиационные бомбы для ударов по украинским резервам в этом районе. Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр подтвердила, что украинские войска освободили Лобково (26 км юго-западнее Орехова) в неустановленную дату.

Российский военный блоггер утверждал, что 417-й разведывательный батальон РФ (42-я мотострелковая дивизия 58-й общевойсковой армии Южного военного округа) действует на первой линии обороны в направлении Роботино-Вербово к югу и юго-востоку от Орехова. Некоторые российские источники утверждали, что ночью с 11 на 12 июня российские силы отразили небольшие украинские диверсионно-разведывательные группы к югу от Гуляйполя.

Ситуация на фронте 12 июня

Россияне сосредотачивают основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях в Донецкой области. Там за сутки произошло 23 боевых столкновения.

Также к утру суток было известно о 216 180 ликвидированных россиянах .

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