RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

ВСУ продолжают атаковать на восточном и южном фронте: карта боев от ISW

Фото: ВСУ продолжают атаковать на восточном и южном фронте (flickr.com)
Автор: Руслан Гаращенко

Вооруженные силы Украины продолжают контратаковать позиции оккупантов в Харьковской и Херсонской обастях. Россияне, в свою очередь, пытаются проводить атаки под Донецком.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Института изучения войны (ISW).

Украинские войска ведут контрнаступательные операции на северо-востоке Харьковской области. Наступление может развиваться на линии Першотравневое - Кисловка, примерно в 20 км к востоку от Купянска.

Кроме того, ВСУ пытаются сломить оборону врага на линии Сватово - Кременная.

Тем временем российские войска провели наземные атаки, чтобы восстановить утраченные позиции к западу от Кременной. Однако контрнаступление россиян было отражено.

Донбасс

В Донецкой области армия РФ 14 октября пыталась проводить наземные атаки к северо-востоку от Бахмута в районе Веселого и Новой Каменки и к югу от Бахмута. Также украинские войска отразили атаки оккупантов к западу от Донецка в районе Невельского.

При этом российская сторона заявила о том, что заняла позиции возле Времевки, однако аналитики ISW не могут подтвердить это.

Южный фронт

Российские войска 14 октября провели ограниченные наземные атаки на северо-западе Херсонской области, чтобы восстановить утраченные позиции. Также аналитики сомневаются, что оккупантам удалось добиться хоть каких-то успехов в направлении Давидового Брода и Сухого Ставка.

При этом, по неподтвержденной информации, ВСУ укрепляют позиции на линии Осокоровка - Новоалександровка вдоль правого берега Днепра к северу от Берислава.

В то же время в ISW отмечают, что украинские военные продолжают сохранять оперативное молчание относительно контрнаступательных действий в Херсонской области.

Напомним, по данным британской разведки, повсеместная коррупция и плохая логистика остаются одними из основных причин неудач российской армии на территории Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияВооруженные силы УкраиныВойна в Украине