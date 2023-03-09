ВСУ объяснили заявление НАТО о "падении Бахмута": не понимают ситуацию до конца

Заявления НАТО о якобы "возможном падении обороны Бахмута" указывают на то, что в Альянсе не до конца понимают ситуацию. Им трудно понять логику этой войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера восточной группировки войск Сергея Череватого в эфире телемарафона.

Объяснение слов генсека НАТО о Бахмуте

"Хочу сказать, что последняя война с которой НАТО имела более касающиеся отношения - это были войны в бывшей Югославии, которые были значительно меньше по объему и применению войск и т.д. Так они более привыкли к стабилизационным, учебным или миротворческим миссиям", - сказал он. Череватый.

По его убеждению, НАТО фактически до конца трудно понять логику войны, которая происходит в Украине.

"Они чисто прагматично с сухими расчетами к этому подходят, иногда не понимая, что украинцы, будучи год в такой войне, наработали гораздо большую устойчивость и мощь тактических решений. Следовательно, я думаю, что НАТО это изучают, и им дальше нужно это все изучать. Думаю, что к таким заявлениям надо относиться с уважением, но с пониманием того, что всей ситуации они до конца не понимают", - объяснил Череватый.

Что сказал Столтенберг

Напомним, вчера генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не исключил возможное падение обороны Бахмута. По его словам, это якобы может произойти в ближайшие дни.

"Учитывая продолжение боевых действий в Бахмуте, есть вероятность его падения в ближайшие дни", - заявил Столтенберг, отметив, что это не обязательно будет "переломным моментом" в войне.

Ситуация в Бахмуте

По данным спикера восточной группировки войск Сергея Череватого, за прошедшие сутки на Бахмутском направлении россияне нанесли 128 ударов со всех типов артиллерии, а в районе Бахмута было 20 обстрелов.

"Всего 41 боестолкновение произошло по всей линии фронта и 19 вблизи Бахмута. Были убиты 127 врагов. 135 получили ранения различной степени", - сказал Череватый.

Он подчеркнул, что Бахмут остается главным направлением удара российских захватчиков.