ВСУ объяснили, зачем россиянам Часов Яр и какую угрозу несет потеря города

"Пока ситуация контролируется Силами обороны, она сложна, продолжаются бои. Что касается Часового Яра, то враг не оставляет попыток захватить этот город. Он продолжает уничтожать как Часов Яр, так и окрестные населенные пункты", - рассказал Волошин.

По его словам, россияне пытаются получить высоты, на которых стоит город, и окрестности города, чтобы вести дальнейшую борьбу за территории и обстреливать оттуда Константиновку, Дружковку, Славянск и Краматорск.

Бои у Часового Яра

В последние недели русские военные усилили штурмы на Бахмутском направлении. Целью оккупантов является город Часов Яр. Как заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, российское командование хочет захватить Часов Яр до 9 мая и таким образом одержать хоть какую-нибудь победу на фронте.

Позже в ВСУ рассказали, что боевые действия уже происходят в окрестностях Часового Яра, а в самом городе остается около 700 гражданских.

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