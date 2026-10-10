ВСУ повторно поразили крупнейшее в Европе нефтяное хранилище России

В ночь на 10 октября Сил обороны Украины повторно поразили линейную производственно-диспетчерскую станцию (ЛВДС) "Самара" вблизи поселка Просвет Самарской области РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генерального штаба ВСУ.
Степень нанесенного ущерба уточняется.
ЛПДС "Самара" является большим узлом приема, хранения и смешивания нефти. Сырье поступает по магистральным нефтепроводам из Татарстана, Западной Сибири и других нефтедобывающих регионов России.
На станции смешивают нефть с разным содержанием серы для формирования экспортного сорта Urals. Предприятие задействовано в обеспечении потребностей вооруженных сил РФ.
Кроме того, подтверждено уничтожение 7 октября 2026 четырех резервуаров РВС-50000 и масштабный пожар на ЛПДС "Самара".
Напомним, ЛПДС "Самара" - крупнейшее в Европе хранилище нефти - поразили украинские дроны в ночь на 2 октября.
7 октября в Самарской области снова горел один из крупнейших нефтяных хабов России.