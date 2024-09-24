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Авиация РФ продолжает уничтожать КАБами села и города Курской области, - Генштаб

Вторник 24 сентября 2024 23:55
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Авиация РФ продолжает уничтожать КАБами села и города Курской области, - Генштаб Фото: российский истребитель Су-34 (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

По состоянию на 22:00, 24 сентября, на фронте произошло 137 боевых столкновений. В то же время продолжается операция ВСУ в Курской области, где враг разрушает собственные населенные пункты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечерний отчет Генштаба ВСУ.

Курская операция

В Генштабе сообщили, что операция ВСУ в Курской области РФ продолжается. В то же время, авиация врага продолжает уничтожать управляемыми авиационными бомбами (КАБами) свои города и села.

Обстрел войсками РФ Украины

С начала суток российские захватчики нанесли по территории Украины один ракетный удар, 57 авиаударов, сбросив 82 управляемые авиационные бомбы. Кроме этого, привлекли для поражения более 730 дронов-камикадзе и произвели более 3600 обстрелов по позициям украинских войск и населенным пунктам.

Ситуация на фронтах

На Харьковском направлении противник трижды безуспешно штурмовал позиции наших подразделений в районе Волчанска. В то же время, авиация врага со стороны Шебекино (РФ) нанесла разрушительные удары управляемыми авиационными бомбами по жилым районам и гражданской инфраструктуре Харькова (семь КАБ) и Волчанска.

На Купянском направлении агрессор проводил наступательные действия возле Синьковки, Стельмаховки, Андреевки, Песчаного, Кругляковки и Лозовой. Украинские защитники остановили 11 вражеских атак. Вблизи Кругляковки еще идет бой.

На Лиманском направлении российские захватчики 22 раза атаковали позиции Сил обороны вблизи Дружелюбовки, Чернещины, Грековки, Невского, Торского, Макеевки, Заречного и Новосадового. Семь боев еще продолжаются.

На Северском направлении наши защитники отразили три штурмовых действия оккупационных войск в сторону Верхнекаменского и Белогоровки.

На Краматорском направлении враг при поддержке авиации атаковал наши позиции вблизи Маньковки, Калиновки, Ступочек и Белой горы. Силы обороны остановили семь атак захватчиков, еще два боестолкновения продолжаются.

На Торецком направлении произошло 10 боев. Россияне также при поддержке авиации штурмовали позиции украинских подразделений в сторону Торецка и Щербиновки. Все атаки агрессора отражены.

На Покровском направлении с начала этих суток, противник 24 раза атаковал в районах Воздвиженки, Новоторецка, Зеленого Поля, Новогродовки, Красного Яра, Николаевки и Мариновки. Наши защитники отразили 23 штурмовых действия врага. У Красного Яра еще идет бой.

"Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, было обезврежено 328 окупантов, из них 134 - безвозвратно. Также уничтожены пять танков, шесть ББМ и восемь автомобилей. Еще один танк, три ББМ, 11 артиллерийских систем и три автомобиля были повреждены", - отметил Генштаб.

На Кураховском направлении враг предпринял 19 попыток прорвать нашу оборону вблизи Цукуриного, Желаемого Второго, Георгиевки, Дальнего, Константиновки и Екатериновки. Пятнадцать боев завершено, еще четыре - до сих пор продолжаются.

"На этом направлении, по предварительным данным, потери врага безвозвратными и ранеными составили 52 человека. Также уничтожена боевая бронированная машина и автомобиль", - говорится в сообщении.

На Времивском направлении противник восемь раз атаковал наши подразделения около Угледара, Павловки, Екатериновки и Водяного. Половину атак наши воины к этому времени отразили, еще четыре боестолкновения - продолжаются.

В Приднепровском направлении войска захватчиков трижды безуспешно пытались вытеснить подразделения Сил обороны с занимаемых позиций. Понесли потери и отступили.

На остальных направлениях - без особых изменений.

Кроме того, Генштаб отметил воинов 118-й отдельной механизированной бригады, 57-й отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко и 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжого Марка Безручко, которые эффективно уничтожают врага, нанося ему весомые потери в живой силе и технике.

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