ВСУ потопили подлодку "Ростов-на-Дону" и поразили несколько С-400 в Крыму

Что известно о лодке "Ростов-на-Дону".

Подводная лодка Б-237 "Ростов-на-Дону" (по классификации НАТО - класс Kilo) является одной из четырех подлодок класса "Kilo", способных применять ракеты "Калибр". "Ростов-на-Дону" был введен в эксплуатацию 26 декабря 2014 года.

13 сентября 2023 года в результате украинской ракетной атаки судно получило существенные повреждения. В дальнейшем производился его ремонт и происходили испытания в акватории Севастопольской гавани. Стоимость подлодки оценивается в 300 миллионов долларов.

В Генштабе ВСУ отметили, что уничтожение "Ростов-на-Дону" в очередной раз доказывает, что для российского флота нет безопасного места в украинских территориальных водах Черного моря.

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