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ВСУ заметно продвинулись на Таврическом направлении, уничтожив более 2 рот россиян за сутки

Фото: ВСУ заметно продвинулись на Таврическом направлении (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские военные заметно продвинулись на Таврическом направлении благодаря успешным штурмам. Кроме этого, ВСУ удалось уничтожить более 2 рот российских военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram бригадного генерала, командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александра Тарнавского.

"На Таврическом направлении есть успехи Сил обороны и заметные продвижения по причине успешных штурмовых действий", - рассказал он.

Кроме того, по его словам, подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток выполнили 1298 огневых задач.

Потери РФ на Таврическом направлении

По данным Тарнавского, за последние сутки потери врага убитыми и ранеными составили более двух рот.

Также уничтожены и повреждены 47 единиц военной техники противника. А именно:

  • 3 танка;
  • 9 единиц БМП;
  • 2 БПЛА "Орлан-10";
  • 2 БПЛА "Zala";
  • БПЛА "Supercam";
  • 4 самоходных артиллерийских установок 2С3 "Акация";
  • БМ-21 "Град";
  • 2 гаубицы 2А65 "Мста-Б";
  • 2 гаубицы 2С19 "Мста-С";
  • зенитный ракетный комплекс "С-300";
  • зенитный ракетный комплекс "Бук";
  • РЭБ "Поле-21".

Также были уничтожены 6 мест хранения боеприпасов врага.

Ситуация на фронте

По данным карты карту DeepState на 19 июня, ВСУ продвинулись сразу на двух направлениях - Запорожском и Бахмутском. В частности, украинские военные благодаря слаженным действиям продвинулись в районе Клещиевки Донецкой области.

Знаковым событием сегодня стало освобождение села Пятихатки Запорожской области, которое стало 8 населенным пунктом, освобожденным ВСУ в ходе двухнедельного контрнаступления.

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Война в Украине