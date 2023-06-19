ВСУ заметно продвинулись на Таврическом направлении, уничтожив более 2 рот россиян за сутки

Украинские военные заметно продвинулись на Таврическом направлении благодаря успешным штурмам. Кроме этого, ВСУ удалось уничтожить более 2 рот российских военных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram бригадного генерала, командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александра Тарнавского.
"На Таврическом направлении есть успехи Сил обороны и заметные продвижения по причине успешных штурмовых действий", - рассказал он.
Кроме того, по его словам, подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток выполнили 1298 огневых задач.
Потери РФ на Таврическом направлении
По данным Тарнавского, за последние сутки потери врага убитыми и ранеными составили более двух рот.
Также уничтожены и повреждены 47 единиц военной техники противника. А именно:
Также были уничтожены 6 мест хранения боеприпасов врага.
По данным карты карту DeepState на 19 июня, ВСУ продвинулись сразу на двух направлениях - Запорожском и Бахмутском. В частности, украинские военные благодаря слаженным действиям продвинулись в районе Клещиевки Донецкой области.
Знаковым событием сегодня стало освобождение села Пятихатки Запорожской области, которое стало 8 населенным пунктом, освобожденным ВСУ в ходе двухнедельного контрнаступления.
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