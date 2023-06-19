ВСУ заметно продвинулись на Таврическом направлении, уничтожив более 2 рот россиян за сутки

"На Таврическом направлении есть успехи Сил обороны и заметные продвижения по причине успешных штурмовых действий", - рассказал он.

Кроме того, по его словам, подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток выполнили 1298 огневых задач.

Потери РФ на Таврическом направлении

По данным Тарнавского, за последние сутки потери врага убитыми и ранеными составили более двух рот.

Также уничтожены и повреждены 47 единиц военной техники противника. А именно:

3 танка;

9 единиц БМП;

2 БПЛА "Орлан-10";

2 БПЛА "Zala";

БПЛА "Supercam";

4 самоходных артиллерийских установок 2С3 "Акация";

БМ-21 "Град";

2 гаубицы 2А65 "Мста-Б";

2 гаубицы 2С19 "Мста-С";

зенитный ракетный комплекс "С-300";

зенитный ракетный комплекс "Бук";

РЭБ "Поле-21".

Также были уничтожены 6 мест хранения боеприпасов врага.

Ситуация на фронте

По данным карты карту DeepState на 19 июня, ВСУ продвинулись сразу на двух направлениях - Запорожском и Бахмутском. В частности, украинские военные благодаря слаженным действиям продвинулись в районе Клещиевки Донецкой области.

Знаковым событием сегодня стало освобождение села Пятихатки Запорожской области, которое стало 8 населенным пунктом, освобожденным ВСУ в ходе двухнедельного контрнаступления.