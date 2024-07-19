В ВСУ показали испытания "косилок" для минных полей: что это и как работает

Украинские разработчики опробовали на полигоне свои разработки для скашивания густой растительности. Они должны помочь саперам эффективнее работать над разминированием.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минэкономики.

Как отметили в ведомстве, косилки были разработаны украинскими разработчиками. В частности, известно, что разработчикам было предложено создать дешевые в производстве роботизированные косилки, чтобы в случае подрыва такую машину можно было быстро заменить.

В ходе испытаний были представлены четыре разных проекта, от роботизированных тракторов до мультиплатформ. Во время испытаний на полигоне у каждой команды было определенное время на то, чтобы скосить отведенный участок.

Отмечается, что после сертификации и запуска серийного производства такими косилками "вооружат" Госспецслужбу транспорта, Нацполицию и Нацгвардию.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Япония и Кабмоджа буду вместе заниматься разминированием Украины. Глава МИД Японии Йокот Камикава отмечала, что Камбоджа является лидером противоминной деятельности по всему миру.

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