ВСУ показали видео уничтожение колонны техники и пехоты РФ на Авдеевском направлении

В частности, недавно россияне пустили колонну техники и пехоты в наступление на позиции Отдельной президентской бригады имени гетмана Богдана Хмельницкого на Авдеевском направлении.

Однако оккупанты не достигли целей и были уничтожены.

Следует заметить, что в последнее время РФ постоянно атакует Авдеевку и окрестности.

Какая ситуация в Авдеевке сейчас

По словам начальника Авдеевской городской военной администрации Виталия Барабаша, ситуация уже четвертые сутки по территории общины "немного тише.

"Меньше обстрелов, меньше ракетных ударов, меньше даже штурмовых действий по позициям. Хотя на позициях тише не становится, там продолжаются обстрелы и стрелковые бои круглосуточно, то есть на позициях очень горячо остается", - констатировал он.

Напомним, оккупанты уже неделю не оставляют попыток захватить Авдеевку, которую враг накрывает ракетами и артиллерией, устраивая штурмы тысячами военных и десятками техники все эти дни, от чего "горит Авдеевка вся". Ранее в материале РБК-Украина эксперты объяснили, какие цели имеют российские войска, пытаясь захватить город.

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