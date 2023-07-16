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В ВСУ показали видео поражения склада ракетного вооружения оккупантов в Луганской области

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Воскресенье 16 июля 2023 16:35
В ВСУ показали видео поражения склада ракетного вооружения оккупантов в Луганской области Фото: в ВСУ показали видеопоражение состава ракетного вооружения оккупантов в Луганской области (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

В воскресенье, 16 июня, во временно оккупированном Юбилейном Луганской области, были слышны звуки, похожие на взрывы. Их слышали около 10:00.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СтратКом ВСУ.

Как выяснилось позже, взрывы – это результат попадания украинских военных в состав ракетного вооружения россиян. По предварительным данным, громко было в районе территории шахты "Мащинская".

"Фото и видео поражения Силами обороны Украины состав ракетного вооружения во временно оккупированном Юбилейном, что в Луганской области", - говорится в сообщении.

Ситуация в Луганске

Следует отметить, что в последнее время в оккупированном Луганске все чаще слышны взрывы. Например, 15 мая в городе прогремели взрывы, а российские СМИ заявили о якобы ранении так называемого "главы МВД ЛНР".

Также добавим, что в Луганске размещается большое количество российских оккупантов. По данным Генштаба ВСУ, россияне превращают больницы в городе в госпитале для раненых захватчиков.

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