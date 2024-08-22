В ВСУ показали уникальное видео первых боев в Курской области

Операция ВСУ в Курской области

6 августа Вооруженные силы Украины пересекли госграницу и начали брать под контроль приграничные территории в Курской области. Задачами операции является создание буферной зоны для прекращения обстрелов приграничья Сумской области, имиджевый удар по Вооруженным силам РФ и оттягивание сил противника с других направлений на фронте в Украине.

За две недели операции в Курской области, украинские военные взяли под контроль 1263 квадратных километра территории и 93 населенных пункта.

Также защитники взяли в плен большое количество российских солдат.

Более подробно об операции СБУ, в рамках которой в плен были взяты более 100 солдат РФ, читайте в материале РБК-Украина.

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