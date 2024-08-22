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В ВСУ показали уникальное видео первых боев в Курской области

Фото: военные показали кадры первых боев операции в Курской области (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Валерий Савицкий

Генеральный штаб ВСУ обнародовал видео первых боев украинских военных после пересечения границы с Россией в Курской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Участник прорыва российской границы в Курской области рассказал о том, как первые украинские военные заходили на вражескую территорию, занимали позиции и обезвреживали российских солдат, которые сопротивлялись, не желая сдаваться в плен.

На видео продемонстрированы кадры первых дней боев в Курской области, а также кадры операторов Медиацентра, которые первыми среди СМИ побывали на территории РФ.

Операция ВСУ в Курской области

6 августа Вооруженные силы Украины пересекли госграницу и начали брать под контроль приграничные территории в Курской области. Задачами операции является создание буферной зоны для прекращения обстрелов приграничья Сумской области, имиджевый удар по Вооруженным силам РФ и оттягивание сил противника с других направлений на фронте в Украине.

За две недели операции в Курской области, украинские военные взяли под контроль 1263 квадратных километра территории и 93 населенных пункта.

Также защитники взяли в плен большое количество российских солдат.

Более подробно об операции СБУ, в рамках которой в плен были взяты более 100 солдат РФ, читайте в материале РБК-Украина.

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