RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

ВСУ показали работу дронов по оккупантам в районе Крынок

Иллюстративное фото: ВСУ показали видео уничтожение россиян у Крынок (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Российские войска несут значительные потери на левобережье Херсонской области. ВСУ ликвидируют их с помощью ударных дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы обороны юга в Telegram.

Украинские военные уже долгое время отвоевывают территории Украины, захваченные россиянами. В частности, еще в 2023 году им удалось закрепиться на небольшой части левого берега Днепра в Херсонской области.

Значительные потери россиянам там удается наносить с помощью сбросов боеприпасов из дронов и дронов-камикадзе. Так на видео от Сил обороны юга показано как военные уничтожают позиции россиян недалеко от Крынок.

Успехи ВСУ на левобережье

Напомним, еще в 2023 году украинским защитникам удалось взять под свой контроль часть левобережья Херсонской области.

Недавно проект DeepState показал видео, на котором можно увидеть, что наши бойцы установили украинский флаг в селе Крынки на левобережье Херсонской области.

Тогда Гуменюк отмечала, что такой успех важен как для наших защитников, так и для жителей временно оккупированных территорий.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсонская областьВойна России против УкраиныКонтрнаступление ВСУ