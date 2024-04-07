В ВСУ показали процесс подготовки танковых экипажей (видео)

Мы писали, что на днях в Воздушных силах рассказали об обучении пилотов на F-16.

Между тем, издание The New York Times отмечало, что 12 украинских пилотов к лету этого года будут готовы к боевым вылетам на F-16. Однако на всех их не хватит самолетов.

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