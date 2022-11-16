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ВСУ показали, как сбили ночью российскую крылатую ракету (видео)

ЗРК С-300 (Фото: Юрий Бирюков)
Автор: Ростислав Шаправский

Украинская ПВО отлично отработала 15 ноября во время массированного ракетного обстрела со стороны России. Видео попадания в одну из вражеских ракет опубликовали военные.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеграмм-канал Воздушных сил ВСУ.

"Работает ПВО! С-300 Воздушных Сил ВС Украины сбивает вражескую крылатую ракету!" – говорится на подписи к видео. При этом не указано, в каком именно регионе в данном случае удалось сбить вражеское "крылатое" оружие.

Напомним, как ранее сообщали в Воздушных силах ВСУ, за вчера украинским военным удалось сбить 73 ракеты, а также 10 дронов-камикадзе "Шахед" и один беспилотник "Орлан".

Всего за вторник, 15 ноября, враг выпустил по Украине до 100 ракет, что стало самой массовой атакой с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

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