В ВСУ показали как взяли в плен оккупанта благодаря ударному БПЛА

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал вице-премьер-министра Михаила Федорова.

"Враг заметил беспилотник и начал жестами показывать желание сдаться. Пехота и разведчики сопровождали его вплоть до украинских позиций", - пишет Федоров.

На видео можно увидеть, как российский военный, несмотря на огонь "своих", все же смог добраться до позиций наших воинов и сдаться в плен.

По словам Федоров, соответствующий кейс доказывает, что дроны в сегодняшней войне играют очень важную роль в работе разведки, артиллеристов и взятии оккупантов в плен.