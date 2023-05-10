В ВСУ показали как взяли в плен оккупанта благодаря ударному БПЛА

В Бахмуте воины роты ударных БПЛА "Ахиллес" 92 ОМБр имени кошевого атамана Ивана Сирко взяли в плен оккупанта благодаря ударному дрону.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал вице-премьер-министра Михаила Федорова.
"Враг заметил беспилотник и начал жестами показывать желание сдаться. Пехота и разведчики сопровождали его вплоть до украинских позиций", - пишет Федоров.
На видео можно увидеть, как российский военный, несмотря на огонь "своих", все же смог добраться до позиций наших воинов и сдаться в плен.
По словам Федоров, соответствующий кейс доказывает, что дроны в сегодняшней войне играют очень важную роль в работе разведки, артиллеристов и взятии оккупантов в плен.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно наши воины показали, как отработали fpv-дроном Phoenix 03 Heavy ucav по вражескому комплексу наблюдения "Муром-П" в Херсонской области.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.