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В ВСУ показали, как "приземлили" ракету на юге во время последнего обстрела

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Пятница 10 марта 2023 14:03
В ВСУ показали, как "приземлили" ракету на юге во время последнего обстрела Фото: в ВСУ показали, как "приземлили" ракету на юге во время последнего обстрела (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Вчера 9 марта, российские оккупанты прибегли к очередному массированному обстрелу по территории Украины. Наши воины продемонстрировали процесс сбивания вражеской ракеты на юге страны.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Воздушных сил ВС Украины.

"Вот так воины Херсонской зенитной ракетной бригады Воздушное командование "Юг" уничтожили очередную российскую крылатую ракету в небе на юге страны 9 марта 2023 года", - пишет пресс-служба.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что вчера 9 марта, ночью, российские оккупанты нанесли очередной массированный удар по Украине.

Также недавно наши воины продемонстрировали эффективную работу дронов, которые при успешных операциях уменьшают желание у врага наступать.

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