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ВСУ показали, как БМП Bradley уничтожает БТР с десантом РФ на Покровском направлении

Фото: БМП Bradley (иллюстрация/Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

На Покровском направлении ВСУ сдерживают нашествие врага. В частности, БМП Bradley разбила в упор российский БТР вместе с десантом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сухопутные войска ВСУ.

"Российские оккупанты не сбавляют темп штурмовых действий. Эпицентр боев - именно на Покровском направлении. Здесь враг пытается продвинуться в глубину нашей территории", - констатируют военные.

В то же время воины 47-й отдельной механизированной бригады сдерживают не менее трех боевых бригад РФ.

"Имея огромные резервы живой силы, россияне оперативно восполняют безумные потери и снова и снова бросают в бой. Боевые действия не утихают ни на мгновение. Этот БТР, который вы видите на видео, прорвался в населенный пункт. Экипажу Bradley пришлось реагировать здесь и сейчас" , - добавили в Сухопутных войсках.

Ситуация на Покровском направлении

В последнюю как минимум неделю, ситуация на Покровском направлении резко обострилась. Оккупанты активизировались, намереваясь вклиниться в оборону украинских сил.

Как уточняли ранее в ВСУ, такими действиями РФ, вероятно, пытается развить наступление на Покровск, Мирноград и Селидово. Не исключено, что оккупанты, в частности, преследуют цель захватить Покровск и жизненно важную трассу на Константиновку.

Напомним, как ранее писало РБК-Украина, Россия не оставила идею выйти на границы Донецкой и Луганской областей. Поэтому на востоке летом одновременно могут идти жестокие бои на двух или даже на трех направлениях.

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