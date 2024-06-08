ВСУ показали, как БМП Bradley уничтожает БТР с десантом РФ на Покровском направлении

"Российские оккупанты не сбавляют темп штурмовых действий. Эпицентр боев - именно на Покровском направлении. Здесь враг пытается продвинуться в глубину нашей территории", - констатируют военные.

В то же время воины 47-й отдельной механизированной бригады сдерживают не менее трех боевых бригад РФ.

"Имея огромные резервы живой силы, россияне оперативно восполняют безумные потери и снова и снова бросают в бой. Боевые действия не утихают ни на мгновение. Этот БТР, который вы видите на видео, прорвался в населенный пункт. Экипажу Bradley пришлось реагировать здесь и сейчас" , - добавили в Сухопутных войсках.

Ситуация на Покровском направлении

В последнюю как минимум неделю, ситуация на Покровском направлении резко обострилась. Оккупанты активизировались, намереваясь вклиниться в оборону украинских сил.

Как уточняли ранее в ВСУ, такими действиями РФ, вероятно, пытается развить наступление на Покровск, Мирноград и Селидово. Не исключено, что оккупанты, в частности, преследуют цель захватить Покровск и жизненно важную трассу на Константиновку.

Напомним, как ранее писало РБК-Украина, Россия не оставила идею выйти на границы Донецкой и Луганской областей. Поэтому на востоке летом одновременно могут идти жестокие бои на двух или даже на трех направлениях.