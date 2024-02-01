В ВСУ начали выдавать женскую военную форму (фото)

Женщины-военнослужащие Вооруженных сил Украины сегодня впервые получили комплекты летних полевых костюмов, которые изготовлены с учетом женских антропометрических параметров.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.
По данным министерства, в новую форму внесли конструктивные элементы, позволяющие женщинам-военнослужащим чувствовать себя комфортно во время выполнения задач в полевых условиях и пунктах постоянной дислокации.
Женские костюмы изготавливаются:
в размерах от 40 до 64:
росте от 146 до 188 сантиметров:
и в двух полнотных группах: II и III.
Модели разрабатывало соответствующее подразделение ВСУ - вместе с общественными организациями и украинскими производителями. Они проходили военно-исследовательские испытания в одной из воинских частей.
"К этому мы все шли очень долго. Сегодня имеем результат, и это очень важно. Ведь в украинской армии сейчас несут службу десятки тысяч женщин. Из них - около 5 тысяч находятся на передовой. Наша задача - создать достойные условия для их службы", - заявила заместитель Министра обороны Украины Наталья Калмыкова.
В настоящее время сформирована и предоставлена в ГП МОУ "Агентство оборонных закупок" заявку на закупку в 2024 году 65 тысяч комплектов женских летних полевых костюмов и 100 тысяч комплектов женского белья.
В январе 2024 г. были объявлены тендеры на закупки этих товаров. Пока 50 тысяч комплектов женских летних полевых костюмов уже начали поставлять в войска.
Напомним, в конце декабря 2023 года в Украине сертифицировали первый бронежилет для женщин-военнослужащих. Образец был утвержден после двух этапов испытаний.
После первого этапа полевых испытаний бронежилет был доработан с учетом строения женского тела.
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