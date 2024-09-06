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ВСУ начали на 25% больше использовать FPV-дроны в августе, - Генштаб

Фото: ВСУ начали на 25% больше использовать FPV-дроны в августе (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Силы обороны на 25% увеличили применение FPV-дронов на фронте. Сравнивались данные июня со статистикой за август.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Как рассказал командующий Сил беспилотных систем, полковник Вадим Сухаревский, Силы обороны в августе этого года в районах ведения боевых действий увеличили применение FPV-дронов на 25% по сравнению с июнем.

"Беспилотные системы в условиях интенсивной войны быстро и динамично развиваются, и ВС Украины должны быть впереди врага. Продолжаем работать над этим 24/7", - отметил Главнокомандующий ВС Украины генерал Александр Сырский.

Что такое FPV-дроны

Как ранее писало РБК-Украина, в контексте войны в Украине, под FPV-дронами понимают скоростные квадрокоптеры. Их используют для разведки, наблюдения, сброса боеприпасов и в роли камикадзе, прикрепляя боевую часть. Интересно, что с помощью FPV-дрона, украинским военным удалось уничтожить российскую тяжелую огнеметную систему "Солнцепек" стоимостью 15 млн долларов.

Производство дронов в Украине

В последнее время Украина занимается производством дронов. Достаточно вспомнить морские дроны Magura и Sea Baby, которые уничтожили уже ни один российский корабль.

Кроме того в конце июня сообщалось, что Украина запустила серийное производство ударных дронов с дальностью поражения более 1000 км. Как уточнял президент Украины Владимир Зеленский, Украина увеличила производство дронов и их дальность до 1300 км.

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Генштаб ВСУВойна в УкраинеДрониАлександр Сырский