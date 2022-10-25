RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

ВСУ на юге уничтожили вражеский ЗРК "Оса" и три склада с боеприпасами

Фото: ВСУ на юге уничтожили вражеский ЗРК Оса (zsu.gov.ua)
Автор: Артур Родивилов

Вооруженные силы на юге Украины уничтожили вражеский зенитно-ракетный комплекс "Оса" и три склада боеприпасов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг".

Авиацией ВСУ отработано 5 атак по позициям вражеской противовоздушной обороны, по опорному пункту и скоплению врага, его вооружению и технике, рассказали в командовании.

Ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено 246 огневых задач, в том числе и по минометным и артиллерийским позициям врага.

Подтверждены потери противника:

  • 40 российских солдат;
  • 3 танка, зенитно-ракетный комплекс "Оса";
  • 6 единиц автобронетехники;
  • 3 склада с боеприпасами в Бериславском и Каховском районах;
  • БПЛА типа "Орлан";
  • Повреждены 6 танков.

Обстановка в Черном море продолжает определяться штормовой погодой. Группировка вражеского флота состоит из 11 кораблей, среди которых 3 больших десантных корабля и 2 надводных носителя "Калибров".

Напомним, 24 октября, в Бериславском районе Херсонской области украинские военные сбили третий за день российский ударный вертолет Ка-52.

Также мы писали, что украинские военные уничтожили три российские реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град" в Запорожской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсонская область