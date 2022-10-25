ВСУ на юге уничтожили вражеский ЗРК "Оса" и три склада с боеприпасами

Авиацией ВСУ отработано 5 атак по позициям вражеской противовоздушной обороны, по опорному пункту и скоплению врага, его вооружению и технике, рассказали в командовании.

Ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено 246 огневых задач, в том числе и по минометным и артиллерийским позициям врага.

Подтверждены потери противника:

40 российских солдат;

3 танка, зенитно-ракетный комплекс "Оса";

6 единиц автобронетехники;

3 склада с боеприпасами в Бериславском и Каховском районах;

БПЛА типа "Орлан";

Повреждены 6 танков.

Обстановка в Черном море продолжает определяться штормовой погодой. Группировка вражеского флота состоит из 11 кораблей, среди которых 3 больших десантных корабля и 2 надводных носителя "Калибров".

Напомним, 24 октября, в Бериславском районе Херсонской области украинские военные сбили третий за день российский ударный вертолет Ка-52.

Также мы писали, что украинские военные уничтожили три российские реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град" в Запорожской области.

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