ВСУ на юге уничтожили вражеский "Тор" и полсотни россиян

К вечеру оккупационные войска снова ударили реактивными системами залпового огня по Марганецкой громаде в Никопольском районе. Масштабы повреждений уточняются, предварительно, пострадавших нет.

Силы обороны отработали 15 авиаударов и 230 огневых задач по районам сосредоточения врага, в том числе опорным пунктам и средствам ПВО.

Потери россиян:

два танка;

три крупнокалиберные гаубицы типа "Мста";

пушка типа "Гиацинт";

самоходная артустановка;

миномет;

станция радиоэлектронной борьбы;

три единицы авто-бронетехники.

Повреждена реактивная система залпового огня "Град" и три единицы инженерной и бронированной техники.

Вражеская корабельная группировка насчитывает шесть кораблей, среди которых большой десантный корабль, два надводных ракетоносителя, снаряжены 12 "Калибрами".

Напомним, противовоздушная оборона на юге Украины уничтожила 11 дронов-камикадзе "Shahed-136".

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