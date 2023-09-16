ВСУ на юге уничтожили три лодки врага и наблюдательный пункт

"Минус 5 крупнокалиберных пушек за минувшие сутки - это мощный результат Сил обороны, минус 18 оккупантов и еще три лодки, на которых они пытались маневрировать среди островов и располагать там свои наблюдательные пункты. Один из таких пунктов тоже уничтожен", - заявила она.

Также Гуменюк заявила, что оккупанты развернули информационную кампанию против Украины по обстрелу Новой Каховки Херсонской области.

"Ситуация остается достаточно напряженной, потому что враг не отказался от своих планов продолжать терроризировать население правого берега, и как показала вчерашняя ситуация, прибавляется очень тяжелый огневой террор левобережья. Потому что не имея правильной организации того, что они запланировали, они способны бомбить и те направления даже, где расположены и их подразделения", - добавила спикер.

Обстрел Новой Каховки

Вчера, 15 сентября, российская авиация сбросила авиабомбу на жилой квартал в Новой Каховке Херсонской области. Как заявила Гуменюк ранее, оккупанты хотели атаковать Берислав на правом берегу Днепра, но сбросили бомбу на оккупированный левый берег.

Позже Херсонская областная прокуратура сообщила, что в результате вражеской атаки погиб 1 человек, еще 12 получили ранения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.