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ВСУ на юге уничтожили два дрона-разведчика и 125 оккупантов

Фото: ВСУ на юге уничтожили два дрона-разведчика и 125 оккупантов (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Вооруженные силы на юге Украины сбили три дрона-разведчика и более сотни российских оккупантов, а также склад с боеприпасами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг".

Нашей авиацией отработано 8 ударов по опорному пункту, районам сосредоточения вражеских сил и средств.

Ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено более сотни огневых задач, в частности по пункту управления, колонне военной техники и складам с боеприпасами врага.

Вражеские потери за боевой день

  • 125 оккупантов;
  • 3 танка;
  • 5 единиц авто-бронетехники;
  • склад с боеприпасами в Бериславском районе.

На временно оккупированных территориях враг, меняя место дислокации, оставляя блокпосты, минирует объекты и территории. Продолжает шантаж техногенной катастрофой.

По освобожденным территориям и населенным пунктам Бериславского района Херсонщины на правом берегу Днепра враг нанес ракетный удар, разрушив один из частных домов. Один человек погиб, еще один получил ранения.

Наши позиции враг дважды атаковал ударными беспилотниками типа, а на Криворожье атаковал ракетами объект критической инфраструктуры.

Корабельная группировка РФ в Черном море увеличилась до 12 единиц. При этом в ее составе так и не появилось ракетоносителей.

Напомним, российские оккупанты ранее атаковали ракетой Одесскую область. Украинские силы противовоздушной обороны сбили вражескую цель.

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Херсонская область