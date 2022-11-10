ВСУ на юге уничтожили два дрона-разведчика и 125 оккупантов

Нашей авиацией отработано 8 ударов по опорному пункту, районам сосредоточения вражеских сил и средств.

Ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено более сотни огневых задач, в частности по пункту управления, колонне военной техники и складам с боеприпасами врага.

Вражеские потери за боевой день

125 оккупантов;

3 танка;

5 единиц авто-бронетехники;

склад с боеприпасами в Бериславском районе.

На временно оккупированных территориях враг, меняя место дислокации, оставляя блокпосты, минирует объекты и территории. Продолжает шантаж техногенной катастрофой.

По освобожденным территориям и населенным пунктам Бериславского района Херсонщины на правом берегу Днепра враг нанес ракетный удар, разрушив один из частных домов. Один человек погиб, еще один получил ранения.

Наши позиции враг дважды атаковал ударными беспилотниками типа, а на Криворожье атаковал ракетами объект критической инфраструктуры.

Корабельная группировка РФ в Черном море увеличилась до 12 единиц. При этом в ее составе так и не появилось ракетоносителей.

Напомним, российские оккупанты ранее атаковали ракетой Одесскую область. Украинские силы противовоздушной обороны сбили вражескую цель.

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