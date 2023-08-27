Бойцы ВСУ продвигаются через самый сложный участок оборонных позиций оккупантов, - ISW

Эксперты отметили, что по мнению украинских и американских источников, сейчас продвижение бойцов ВСУ может происходить на участках оборонительных позиции войск РФ, которые являются самой сложной серией.

На кадрах с геолокацией, опубликованных 25 августа, видно, что Силы обороны продвинулись на 1,5 км к юго-северо-востоку от Новопрокоповки (13 км к югу от Орехова).

Председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил 25 августа, что ВСУ в настоящее время атакуют через основной комплекс российских оборонительных линий вдоль направления украинского наступления.

26 августа агентство Reuters сообщило, что командир ВСУ, воюющий на южном направлении, заявил о том, что украинские силы считают, что они прорвали самую сложную линию российской обороны в этом районе, и теперь смогут продвигаться быстрее.

Сообщается, что украинский командующий заявил, что бойцы ВСУ вошли в районы, где они столкнулись только с российскими "группами тылового обеспечения", и что он ожидает, что дальнейший прорыв в этих районах будет легче.

Российский "военкор" заявил 25 августа, что ВСУ атаковали участки в направлении тыловых оборонительных линий возле Вербового (18 км к юго-западу от Орехова), что позволяет предположить, что украинские военные могут находиться вблизи тактических тылов в пределах серии российских оборонительных позиций, которые они в настоящее время прорывают. При этом эксперты добавляют, что эти сообщения не следует ошибочно интерпретировать как указывающие на украинские силы вошли в тылы россиян на оперативном уровне.

Также в отчете говорится о том, что ВСУ теперь появляются в пределах досягаемости следующей серии подготовленных российских оборонительных позиций, которые могут быть слабее, чем предыдущие комплексы обороны захватчиков, но все же представляют собой серьезную проблему.

Ряд оборонительных позиций, через которые в настоящее время продвигаются украинские войска, состоял из плотных слоев минных полей и укреплений, для удержания которых российские силы направили значительные силы, технику и силы.

Ряд российских оборонительных позиций, которые сейчас находятся перед ВСУ, вероятно, состоит из относительно более непрерывного комплекса противотанковых рвов; противотанковые препятствия "зубы дракона"; и дополнительные минные поля (за этими препятствиями находятся российские боевые позиции), что очень похоже на первую российскую линию обороны.

В Институте изучения войны также обращают внимание, что размер минных полей в районе этой серии подготовленных оборонительных позиций неясен, хотя они могут быть заминированы в меньшей степени, чтобы дать войскам РФ, действующим к северу от этих позиций, возможность отступить.

"Кроме того, ISW недавно подсчитала, что эта серия подготовленных оборонительных позиций может быть защищена менее сильно, чем позиции, которые украинские войска уже прорвали на севере, хотя это остается неясным", - говорится в отчете.

Аналитики отмечают, что каждая из этих российских "линий" представляет собой эшелонированные оборонительные позиции со своими передовыми и тыловыми позициями, и важно различать тыловые зоны отдельных российских оборонительных позиций и обороны россиян на юге Украины в целом.

Так, оборонительные "линии" интервентов также являются условными в том смысле, что подготовленные РФ позиции неодинаковы по всему фронту на юге Украины и не полностью укомплектованы. К югу от нынешнего наступления ВСУ имеется ряд дополнительных подготовленных оборонительных позиций оккупантов, хотя войска РФ смогут в полной мере использовать эти позиции только в том случае, если у них будет доступный личный состав и техника для включения их в сплоченные оборонительные операции.

Ключевые выводы:

Украинский источник сообщил, что войска РФ перебросили элементы относительно элитного формирования из района Кременной Луганской области в район Работино на западе Запорожской области.

Российские нерегулярные формирования по-прежнему готовы угрожать выходом из боевых действий в одностороннем порядке, несмотря на недавние усилия российского военного командования по чистке и пресечению неповиновения.

Сообщается, что Минобороны РФ привлекает к ответственности младших офицеров и солдат российского подразделения, которые жаловались на невнимание старших командиров к вопросам фронта.

Ни один из известных каналов, которые, как известно, напрямую связаны с ЧВК "Вагнера", не поделился дополнительной информацией о будущем группировки, в то время как большинство российских источников сосредоточили свое внимание на кинетической активности на передовой.

Войска РФ провели наступательные операции на линии Купянск - Сватово - Кременная, под Бахмутом, на линии Авдеевка - Донецк и на западе Донецкой области, но не добились каких-либо подтвержденных наступлений.

Российские региональные власти продолжают способствовать принудительной депортации украинских детей из оккупированной части Украины во временно подконтрольный захватчикам Крым.

Наступательные операции ВСУ

Этим летом ВСУ начали наступательные действия на юге Украины. ВСУ освободили более 10 населенных пунктов в Запорожской и Донецкой областях. Недавно украинские бойцы вошли в населенный пункт Работино Запорожской области и установили там украинский флаг.

Также наши бойцы продолжают наступление на флангах под Бахмутом. Как отмечает военное командование, там тоже есть успехи.

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