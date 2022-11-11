ВСУ подходят к Херсону, россияне бегут за Днепр. Что происходит на юге и чего ждать дальше

О том, что российские оккупанты готовятся выходить из Херсона и близлежащих территорий, так или иначе говорилось за несколько недель до официального "жеста доброй воли".

Украинская повестка ежедневно пополнялась самой разнообразной информацией о продвижении наших войск на юге, а заявление главнокомандующего т.н. "СВО" Сергея Суровикина о готовящемся "непростом решении", прозвучавшее еще 19 октября, дало повод надеяться, что российские войска окончательно разбиты на правом берегу.

9 ноября надежды оправдались – военное командование Кремля, включая министра обороны Сергея Шойгу, заявило о выходе из Херсона и, в целом, с правого берега Украины. В "пакете" с неожиданной гибелью одного из главных херсонских коллаборантов Кирилла Стремоусова, отход агрессора стал очередным рывком для морального подъема украинцев. И катастрофической деморализацией для россиян.

Специальная "свертывательная" операция

Российские войска окончательно оккупировали Херсон и ближайшие к нему территории в марте. Тогда же они осели и в части Николаевской области, включая Снигиревку. С тех пор в захваченных южных городах началась активная работа местных коллаборантов под руководством "хозяев" из Москвы.

23-27 сентября российские захватчики провели псевдореферендумы, "присоединив" к РФ часть оккупированных территорий, в том числе Херсонскую область, к которой добавили Снигиревку, хотя даже географически она никак не могла бы войти в состав Херсонщины. Россияне поздравляли захваченные территории "с возвращением домой", пока ВСУ аккуратно продвигались, в том числе, на Южном направлении.

Уже 19 октября, меньше чем через месяц после "присоединений", российский генерал Сергей Суровикин заявил, что в связи с тяжелой "тактико-военной обстановкой" на юге Украины придется принимать непростые решения.

Херсонская область, село Архангельское (фото: Getty Images)

Пока в Кремле думали, как преподнести общественности фактический побег, в оккупированных южных территориях россияне уже активно мародерили. Захватчики обворовывали супермаркеты, кафе и рестораны, украли реликвии (например, останки Потемкина), спилили памятники Суворову и Ушакову, увезли автобусный парк и даже детский паровозик. Учитывая периодические удары по Антоновскому мосту, артиллерийские дуэли, уничтожение боеприпасов и продвижение ВСУ, отход российских войск с правого берега, по мнению спикера командования Воздушных Сил ВСУ Юрия Игната, был вопросом времени.

"Освобождение территорий назревало. Если посмотреть сводки за последний месяц, да, было видно, что мы продвигаемся, не так быстро, но продвигаемся, мы их бьем артиллерией, у них нет путей отхода, то есть этот правый берег, он фактически обескровлен для них", – отметил Игнат в комментарии "РБК-Украина".

9 ноября в Москве, наконец, раскрыли суть "непростого решения" – россияне оставляют правый берег, уходят с Херсона, а вместе с ним еще с ряда оккупированных территорий юга Украины, перемещая остатки своих сил на левый берег. ВСУ, тем временем, были уже на подступах.

За несколько часов до этого заявления кремлевские пропагандисты от Telegram-каналов до именитых СМИ сообщили о неожиданной гибели одного из основных адептов "русского мира" в Украине Кирилла Стремоусова. По версии Москвы, он разбился в автомобильной аварии. Еще через несколько часов российский диктатор Владимир Путин наградил Стремоусова орденом "за мужество". По мнению руководителя Центра военно-правовых исследований Александра Мусиенко, подобный жест только подчеркивает тот факт, что в смерти херсонского коллаборанта замешаны российские спецслужбы.

"Этот городской сумасшедший стал не нужен, он мог бы попасть в руки ВСУ. Кстати, этот ход с награждением очень сильно их выдает. Это старая чекистская практика, когда сами уничтожают, пытают, убивают, а затем дают награды", – отметил Мусиенко в комментарии РБК-Украина.

Перспективы и сценарии

Освобождение правого берега – это очередная победа украинских Вооруженных сил. При этом, надо понимать, что россияне не оставили херсонское направление просто так. Это результат многоуровневой и планомерной работы украинских военных – начиная от системного уничтожения позиций и складов агрессора, проблем с логистикой и заканчивая истощающими артиллерийскими дуэлями.

На сегодняшний день освобождение Херсонской области и близлежащих территорий продолжается. 10 ноября военнослужащие и ряд политиков заявили о деоккупации Снигиревки. По словам военного эксперта Романа Свитана в комментарии РБК-Украина, Снигиревка была так называемым плацдармом для наступления на Николаев, Одессу и Кривой Рог.

"Если он (плацдарм – ред.) не используется, если нет движения, она не нужна. Россияне ее просто бросили. У них нет мощностей идти на Николаев, она им стала не нужна. Мы за нее сражались, мы контрударами удерживали натиск российских войск и это возымело действие – мы их удержали", – сказал Свитан.

Большую часть освободительной операции, безусловно, не разглашают. Как сообщил изданию РБК-Украина представитель Главного управления разведки Андрей Юсов, на первом этапе речь идет о зачистке правого берега, но в перспективе – освобождение всей Херсонской области.

Украинский военный в Херсонской области с местным жителем (фото: Getty Images)

Несмотря на конфиденциальность, все же некоторая информация публикуется. Например, народный депутат Игорь Копытин у себя в социальных сетях сообщил об освобождении села Киселевка – именно там находится поврежденная водопроводная труба, ведущая в Николаев. Напомним, в городе уже практически полгода отсутствует нормальное водоснабжение, люди вынуждены пользоваться водой с лимана. Однако говорить о скором возобновлении водоснабжения рано – для этого необходимо деоккупировать другие территории в Херсонской области.

Однако уже сейчас можно сказать, что в прифронтовых городах юга Украины станет безопаснее. "Для Николаева хорошие новости. Это (деоккупация – ред.) усложнит дальнейшие ракетные обстрелы, в том числе по Николаеву. Значительная часть обстрелов по Николаеву с С300. Установки не в Херсоне, но если мы заходим на правый берег, у нас зона огневого контроля значительно увеличивается", – утверждает Юсов.

Юрий Игнат, в свою очередь, отмечает, что освобожденные территории теперь необходимо защищать и прикрывать, а для этого нужно больше техники.

"Мы продвигаемся, наши войска идут вперед, соответственно, нашим войскам нужно прикрытие с воздуха – это авиация и прикрытие ПВО, у нас становится больше территории, нам нужно больше сил и средств, чтобы ее защитить", – отметил спикер командования ВС.

Сегодня с правого на левый берег пытаются добраться около 30 тысяч оккупантов. Это большое количество войска и важно не дать ему уйти, по крайней мере, в том первобытном виде. Как и не допустить, чтобы условное донецкое направление пополнило несколько дивизионов россиян. Поэтому ВСУ, по мнению Мусиенко, настроены на то, чтобы не дать возможность россиянам выйти невредимыми.

Несмотря на то, что ситуация выглядит очевидной победой для нас, необходимо просчитывать все возможные сценарии дальнейшего развития событий. Их несколько и ко всем украинские войска готовы, уверен эксперт. Во-первых, россияне могут и, скорее всего, очень постараются аккумулировать большое количество войск на левом берегу, чтобы обстреливать правый, в частности, тот же Херсон. Однако и с нашей стороны идет скопление войск, ВСУ подтягивают технику и, учитывая более качественное вооружение, удар в сторону врага может быть несоизмеримо более мощным, чем российские залпы.

"Здесь же никто этого не отрицает (удары врагов по правому берегу – ред.), тогда что нам предлагают делать, остановиться? А с другой стороны и мы тоже получаем возможность по ним ударить, мы подтянем те же HIMARS, которые могут вплоть до перешейка Крыма достать. Ничего себе! Мы еще им там зададим жару", – говорит Мусиенко.

Во-вторых, россияне могли заминировать всю оккупированную территорию и теперь начать подрыв большого количества важных объектов, в том числе, Каховской ГЭС. Однако и этот сценарий известен украинскому командованию, тем более, учитывая, что ВСУ имеют опыт в зачистках деоккупированных земель. И в Киевской, и в Черниговской, и в Харьковской областях захватчики минировали все, вплоть до трупов своих же солдат и детских игрушек. Алгоритм действий в этом случае уже отработан.

Некоторых скептиков на мнение о возможных "ловушках" россиян подтолкнул тот факт, что, несмотря на крупное поражение – потерю плацдарма на правом берегу, "новые лица" российского военного командования – владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин и глава Чечни Рамзан Кадыров похвалили Суровикина за "непростое решение". Хотя ранее они же активно критиковали военную часть Кремля за аналогичные "решения" в Харьковской области.

Украинский военный (фото: Getty Images)

Как считают эксперты, это не говорит о ловушке для ВСУ. Это, скорее, показывает подковерные игры военно-политического руководства России и попытку прорваться во власть и "утопить" нынешнего министра обороны Шойгу.

В то же время, перед украинскими военными открываются разнообразные перспективы – правобережный плацдарм для развертывания действий по разным путям, включая Крым. Если россияне не смогли удержать херсонское направление, во многом из-за проблем с логистикой, то Крыму будет еще тяжелее, учитывая, что Керченский мост вряд ли можно назвать надежной переправой. В этом контексте слова президента Владимира Зеленского о том, что Крым, возможно, вернется в Украину даже раньше чем Донбасс, выглядят еще перспективнее.

В любом случае, враг продолжает копить силы для новых ударов. По словам Юрия Игната, россияне не отказались от идеи уничтожить критическую инфраструктуру Украины. В связи с этим, ВСУ, помимо контрнаступательных действий, надо защищать свободные и освобожденные территории, а для этого нам необходимо как можно больше оружия от союзников. Тем более, эффективность его применения украинские войска доказывают ежедневно.