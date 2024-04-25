В ВСУ оценили риск массированной атаки РФ до получения Украиной новой помощи от США

"Конечно, враг коварен и мы должны быть готовы к любому развитию событий. В том числе к массированной атаке до прибытия еще вооружения от наших международных партнеров в том числе. Тем более, что об этом заявляют ряд международных организаций, в частности ISW" , - рассказал он.

Хотя, по словам спикера, сложно говорить о периодике, поскольку враг постоянно пытается менять свою тактику,

"Пытается подыскивать разные сроки, бить в разное время разными средствами. Поэтому наша задача сейчас просто приготовиться и ждать когда мы уже получим усиление наших систем ПВО и не только", - констатировал Евлаш.

Помощь Украине от США

Пять дней назад, 20 апреля, Палата представителей США приняла законопроект о финансировании помощи Украине. Через несколько дней после Палаты представителей пакет военной помощи Украине одобрил и Сенат США. Позже президент США Джо Байден подписал законопроект, предусматривающий выделение больше 60 млрд долларов на помощь Украине. Теперь США смогут предоставить Украине новый пакет военной помощи.

Отметим, что издание The New York Times писало, что в середине февраля глава Белого дома Джо Байден тайно согласовал решение о предоставлении Украине более 100 ракет большего радиуса действия ATACMS. Детальнее об этих ракетах - в материале РБК-Украина.