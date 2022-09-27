RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

ВСУ получают от США израильские средства борьбы с иранскими дронами, - посол

Фото: посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук (Yuval Erel / facebook.com/UkraineInIsrael)
Автор: Артур Родивилов

Вооруженные силы Украины уже получают для борьбы с иранскими дронами-камикадзе израильские средства, произведенные в США.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир национального телемарафона, об этом заявил посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук.

По его словам, иранские дроны являются копиями американских, которые были сбиты Ираном на территории Сирии.

"Они сделали максимально похожую копию. Но, безусловно, та израильская промышленность, которая работает в этом секторе, она является, фактически, вся общим предприятием с Соединенными Штатами. И по моей информации, мы именно от Соединенных Штатов уже получаем то, что нам нужно. Снова-таки, не без согласия Израиля", - сказал Корнийчук.

Так он ответил на вопрос ведущего, может ли Израиль помочь Украине в борьбе с иранскими дронами, которые используются армией РФ против Украины.

Дипломат объяснил, что, как правило, все ноу-хау и патентованные разработки требуют разрешения от страны-производителя или разработчика.

"То есть, если в общем предприятии с американцами часть разработана Израилем или это израильская разработка, которая производится в Британии или других европейских странах, Израиль такое разрешение даст через третьи страны. На сегодняшний день, я считаю, что это самый важный сдвиг, который произошел за последние месяцы благодаря нашему бесконечному давлению на израильскую сторону", - рассказал Корнийчук.

Ранее стало известно, израильский оборонный подрядчик поставляет ВСУ системы противодействия дронам через Польшу. Оборудование продается таким образом, чтобы обойти отказ страны о помощи Украине в современном вооружении.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Израиль