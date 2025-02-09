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ВСУ получают на фронт уже 200 тысяч дронов в месяц, - Минобороны

Фото: помимо обычных дронов, идет активная работа над введением наземных беспилотных систем (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В 2025 году уровень обеспечения ВСУ беспилотными системами, особенно FPV-дронами, снова вырос. Теперь эта цифра составляет уже около 200 тысяч единиц в месяц.

Об этом заявил первый заместитель министра обороны Иван Гаврилюк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на YouTube Минобороны Украины.

"Уровень обеспеченности наших военных на поле боя не стал хуже того уровня, который был в течение лета-осени прошлого года. Другой вопрос, если взять беспилотные системы, особенно FPV-дроны, то мы начинали первый квартал 2024 года с 20 тысяч в месяц в среднем, сегодня этот показатель около 200 тысяч в месяц и идет к росту", - сказал он.

По словам Гаврилюка, речь идет не только о FPV-дронах, но и других беспилотных системах. В частности, сейчас происходит упорная работа над введением наземных беспилотных систем.

Особое внимание уделяется тому, чтобы эти системы выполняли логистические задачи, минирование, разминирование территории, а также эвакуационные задачи.

Напомним, несколько дней назад Иван Гаврилюк сказал в интервью одному из СМИ, что Украина наращивает производство дальнобойных дронов и ракет. Более того, ударные дроны Украины дальнего радиуса действия стали определенной заменой для дальнобойных ракет.

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