ВСУ получают на фронт уже 200 тысяч дронов в месяц, - Минобороны

"Уровень обеспеченности наших военных на поле боя не стал хуже того уровня, который был в течение лета-осени прошлого года. Другой вопрос, если взять беспилотные системы, особенно FPV-дроны, то мы начинали первый квартал 2024 года с 20 тысяч в месяц в среднем, сегодня этот показатель около 200 тысяч в месяц и идет к росту", - сказал он.

По словам Гаврилюка, речь идет не только о FPV-дронах, но и других беспилотных системах. В частности, сейчас происходит упорная работа над введением наземных беспилотных систем.

Особое внимание уделяется тому, чтобы эти системы выполняли логистические задачи, минирование, разминирование территории, а также эвакуационные задачи.