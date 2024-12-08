ВСУ получат серьезное технологическое преимущество над армией РФ, - ISW

В отчете ссылаются на информацию агентства Bloomberg от 6 декабря о том, что SpaceX недавно получила контракт Пентагона на расширение доступа Украины к Starshield. Это зашифрованная версия спутниковой сети Starlink, которая способна передавать секретные данные и которую сложнее заглушить либо взломать.

В Управлении коммерческих спутников Космического командования Воздушных сил США отметили, что 3 тысячи украинских терминалов Starlink получат доступ к более защищенной сети - это более 500 украинских терминалов, которые ранее были подключены к Starshield.

В ISW напомнили, что Вооруженные силы Украины и РФ ведут наступательно-оборонительные гонки с целью адаптации и инноваций своих ударных средств и средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

При этом украинские военнослужащие недавно сообщили о все более частом использовании россиянами терминалов Starlink для координации боевых действий и связи, а также для повышения точности своего тактического огня.

Агентство Associated Press сообщило, что военные РФ используют системы Starlink для повышения устойчивости к помехам своих беспилотников.

"Расширенный доступ Украины к более совершенной и более защищенной сети Starshield может предоставить украинским войскам технологическое преимущество для более эффективной координации боевых действий и применения новых разработок в тактическом разведывательно-ударном комплексе, опережающем российские войска", - отмечается в отчете ISW.