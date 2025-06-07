ВСУ не получат передышку без выполнения условий Путина, - МИД РФ

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москва не позволит Силам обороны Украины использовать любую паузу для восстановления и перегруппировки, если "не будут устранены первопричины конфликта".

Он также отметил, что возвращение Дональда Трампа в Белый дом стало для Кремля "поводом для осторожного оптимизма" в вопросе вероятного улучшения отношений между Россией и Соединенными Штатами.

По словам Рябкова, российский лидер Владимир Путин в телефонных разговорах с Трампом якобы "подтвердил базовый подход о необходимости устранения первопричин конфликта в рамках политико-дипломатических усилий".

В то же время, дипломат подчеркнул, что в случае невыполнения условий Кремля, Россия будет действовать так, чтобы не позволить использование ВСУ любой оперативной паузы.

Рябков также отметил, что позиция Москвы хорошо известна администрации Вашингтона, и никакие угрозы введения санкций ее не изменят.

"Удивительно, что горячие головы, потерявшие остатки здравого смысла в Сенате США, не учитывают эту реальность. Продолжим усилия для достижения целей "СВО". Таким образом, решение и выбор - за Вашингтоном, за Трампом", - подытожил замглавы российского МИДа.