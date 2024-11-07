ВСУ получат на вооружение украинский бронеавтомобиль UAT-TISA: что это за машина

Минобороны кодифицировало и допустило к использованию в Силах обороны отечественный бронеавтомобиль. UAT-TISA может использоваться для выполнения широкого спектра задач. В зависимости от целей машину оборудуют дополнительными устройствами и оборудованием.

UAT-TISA имеет шасси внедорожника одного из известных автопроизводителей. На шасси установили специально разработанную бронекапсулу, обеспечивающую защиту экипажа от огня из стрелкового оружия.

Конструкция бронекапсулы позволяет установить пулемет на турели. Противоминная защита машины выдерживает взрыв взрывных устройств под колесом и днищем автомобиля.

Украинская машина обладает динамическими характеристиками, проходимостью и плавностью хода. На полном баке топлива можно преодолеть более тысячи километров на одной заправке.