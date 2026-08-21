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ВСУ получат сразу несколько новых аптечек: фото и характеристики

11:06 21.08.2026 Пт
2 мин
Минобороны показало фото новых аптечек
aimg Константин Широкун
ВСУ получат сразу несколько новых аптечек: фото и характеристики Фото: ВСУ получат сразу несколько новых аптечек (mod.gov.ua)
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Минобороны Украины обновило медицинские результаты для военнослужащих с учетом опыта интенсивных боевых действий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

По результатам испытаний более 30 украинских и иностранных образцов специалисты Центрального управления развития и материального обеспечения (ЦУРМЗ) отобрали четыре лучшие модели, которые должны заменить морально устаревшие образцы.

Все избранные образцы прошли тестирование и опросы по критериям эргономики, скорости сброса, амбидекстрии (доступа левой и правой рукой) и организации внутреннего пространства.

Модель №61

Тип "Ролл"/"Тоннель". Сквозная трубчатая база-чехол с двухсторонним доступом. Внутренний вкладыш мгновенно извлекается за петли любой рукой. Внутри – сквозной карман-рукав и эластичные ячейки.

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Модель №35

Фиксируется на базе с помощью велкро (липучки) и компрессионной стропы с фастексом. Разворачивается в одну линию на три рабочих секции с сетчатыми карманами и вертикальными эластичными ячейками. Оборудована усиленной ручкой Rip-Away.

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Модель №27

Классическая отрывная конструкция с усиленной пластиком базовой платформой MOLLE. Имеет верхний фиксирующий клапан (105 мм) и спиральный страховочный шнур, что предотвращает потерю итога в бою. Внутренние карманы 110 мм с ячейками 25 мм.

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Модель №24

Модификация отрывного типа с верхней пряжкой-фастексом и глубокими внутренними карманами (200 мм). Оборудована расширенными эластичными лентами (35 мм) для надежной фиксации более габаритного медицинского имущества.

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Когда новые медицинские итоги появятся в ВСУ

В настоящее время сформированы временные требования (технико-качественные характеристики) к четырем избранным типам. Это позволит рынку ознакомиться с потребностью, а военным частям, бригадам и волонтерским организациям – начать децентрализованные закупки опытно-промышленных партий.

На втором этапе начнется опытная эксплуатация на срок до 1 года. Защитники на передовой опробуют новые итоги в реальных боевых условиях. Это позволит получить обратную связь и внести необходимые коррективы.

После сбора отзывов и финализации характеристик будет разработана официальная Техническая спецификация для запусков крупных централизованных торгов через систему ProZorro.

Напомним, ранее Агентство оборонных закупок приобрело 2 тысячи женских модульных бронежилетов . В Минобороны рассказали, сколько они стоят и как правильно выбрать размер.

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