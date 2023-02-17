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ВСУ получили уже 70 авто при содействии Favbet Foundation

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Пятница 17 февраля 2023 09:07
ВСУ получили уже 70 авто при содействии Favbet Foundation Фото: ВСУ получили уже 70 авто при содействии Favbet Foundation (пресс-служба)
Автор: Александр Мороз

Благотворительный фонд Favbet Foundation и компании-партнеры передали для нужд Вооруженных сил Украины уже 70 автомобилей с начала полномасштабного вторжения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение фонда.

За неделю подразделения ВСУ получили 5 авто: три внедорожника Mitsubishi L-200, Nissan Navara и Ford Ranger.

Четыре внедорожника высокой проходимости доставлены на восточный фронт. Это Mitsubishi L-200 для батальона "Миротворец". Еще один Mitsubishi L-200, Ford Ranger и Nissan Navara доставлены в другие подразделения, выполняющие боевые задания на востоке страны.

Еще один внедорожник Mitsubishi L-200 поступил в распоряжение роты огневой поддержки и помогает защищать украинское небо.

Вместе с авто военные получили тепловизор, генератор, бензопилу, буржуйку, шанцевый инструмент и продукты от общины села Блиставица.

Как сообщалось, при содействии Favbet Foundation ВСУ регулярно получают транспорт, средства связи, разведки, спецоборудования и остальные необходимые для фронта вещи.

Фонд совместно с компаниями-партнерами передал ВСУ 60 дронов и сотни единиц высокотехнологичного оборудования. Группа компаний Favbet в 2022 году направила в государственный бюджет 140 млн. грн. только в качестве лицензионных платежей, без учета разнообразных налогов от текущей деятельности.

Favbet Foundation - благотворительный фонд, основанный в 2020 году компанией Favbet. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.

С начала полномасштабного вторжения подавляющее большинство проектов фонда ориентированы на помощь ВСУ и пострадавшим от войны людям.

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