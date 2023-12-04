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ВСУ получили еще 5000 FPV-дронов от Операции "Єдність"

Понедельник 04 декабря 2023 14:34
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ВСУ получили еще 5000 FPV-дронов от Операции "Єдність" Фото: ВСУ получили еще 5000 FPV-дронов от Операции "Єдність" (t me)
Автор: Сергей Новиков

Вооруженные силы Украины и другие Силы обороны получили еще 5000 FPV в рамках Операции "Єдність".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение фандрейзинговой платформы UNITED24.

"В качестве подарков каждый дрон оснастили кумулятивными и осколочно-фугасными снарядами. Так что военные получили «птичек» в полной боевой готовности. Спасибо каждому, кто делал взносы на наш общий сбор с фондом "Повернись живим" и monobank", - отмечается в сообщении.

Одним из крупнейших доноров сбора стала компания Favbet, которая в числе первых предоставила 10 млн грн на закупку дронов.

Напомним, при содействии фонда Favbet Foundation ВСУ получили более 130 дронов разного типа, в том числе ударного.

С начала полномасштабного вторжения ВСУ и другие Силы обороны получили при содействии благотворительного фонда уже более 240 авто. В том числе ударные роты "Армии дронов" получили от Favbet 53 новых внедорожника Peugeot Landtrek.

Всего же суммарная помощь ВСУ и другим Силам обороны при содействии фонда составила более 175 млн. грн.

Favbet Foundation - благотворительный фонд, основанный в 2020 году. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.

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