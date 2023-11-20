ВСУ получили первые 3 тысячи FPV-дронов от операции "Єдність", - Федоров
Вооруженные силы Украины получили первые 3 000 FPV-дронов благодаря операции "Єдність" - совместному сбору UNITED24, "Повернись живим" и monobank.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вице-премьер-министра, министра цифровой трансформации Михаила Федорова.
"Каждый дрон укомплектовали боеприпасами украинского производства и передали для 19 воинских частей. Эти мощные "птички" помогут более эффективно поражать вражеские позиции и технику", - написал Федоров.
В целом Силы обороны получат 10 000 дронов-камикадзе.
Как сообщали СМИ, один из крупнейших донатов, 10 млн грн, в сбор внесла компания Favbet.
Ранее компания Favbet также приобрела 53 новых внедорожника для ударных рот "Армии дронов".
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