ВСУ получили для наступления 600 видов западных вооружений, - американский полковник

"Мы коллективно, не только США, но и международное сообщество, предоставили Украине около 600 видов вооружений и амуниции(capabilities): начиная от танков "Абрамс" и до танков "Леопард", и системы "Пэтриот", - сказал он.

По его словам, "это больше, чем есть у какой-либо одной армии в мире, особенно у воюющей армии".

О'Доннелл отметил, что "Украина прекрасно справляется". При этом каждый из видов вооружений требует обеспечения, в частности боеприпасов для ПВО, чтобы закрыть небо, когда наземные силы начнут наступление.

Полковник не стал выделять какой-либо вид вооружения, который изменит ход войны. "Я не думаю, что в этой ситуации есть "серебряная пуля". Я думаю, что "серебряная" пуля в этом случае - это готовность украинцев использовать 600 различных систем, которые мы уже предоставили", - сказал он.

О'Доннел подчеркнул, что не все из видов вооружений уже пущены в ход. "В ближайшие недели и месяцы, когда все начнется, будет показательно, как украинцы используют те системы, которые им предоставили", - добавил он.