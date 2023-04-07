RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

ВСУ получили 100 авто от Favbet Foundation

Фото: ВСУ получили 100 автомобилей от Favbet Foundation (пресс-служба)
Автор: Александр Мороз

С начала полномасштабного вторжения Вооруженные силы Украины и другие силы обороны получили 100 автомобилей с содействием благотворительного фонда Favbet Foundation.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на уведомление фонда.

Сотый по счету автомобиль поступил в распоряжение одного из подразделений Главного управления разведки Министерства обороны. Речь идет о пикапе Mitsubishi L200.

Преимущественное большинство автомобилей, которые ВСУ получили при содействии Favbet Foundation с начала большой войны, – это внедорожники высокой проходимости. Также передавались микроавтобусы, бронированные автомобили, грузовики и кареты «скорой» помощи.

"Мы все объединились ради победы, и каждый из нас делает все, чтобы ее приблизить. Команда фонда на постоянной связи с военными на передовой, мы пытаемся максимально помочь им техникой, снаряжением и всем необходимым", - отметил президент Favbet Foundation Андрей Матюха.

Напомним, при содействии Favbet Foundation ВСУ регулярно получают транспорт, средства связи, разведки, спецоборудование и другие необходимые для фронта вещи.

В целом при содействии фонда ВСУ получили более 60 дронов и сотни единиц высокотехнологического оборудования.

С начала полномасштабного вторжения суммарная помощь ВСУ и другим силам обороны составила около 60 млн грн.

Favbet Foundation - благотворительный фонд, основанный в 2020 году компанией Favbet. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.

С начала полномасштабного вторжения преимущественное большинство проектов фонда ориентированы на помощь ВСУ и пострадавшим от войны людям.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины