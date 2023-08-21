ВСУ нейтрализовали почти 250 россиян и уничтожили 6 складов боеприпасов на Таврическом направлении

Украинские военные продолжают вести наступательные операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях. Они закрепляются на достигнутых рубежах и осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

За прошедшие сутки россияне нанесли 13 авиационных ударов, провели 18 боевых столкновений. К тому же, они совершили 655 обстрелов с применением танков, РСЗО и ствольной артиллерии.

На данный момент остается высокой угроза применения врагом ракетного вооружения и дронов по объектам военной и гражданской инфраструктуры на всей территории Украины.

На Авдеевском направлении под артиллерийские обстрелы попали населенные пункты Керамик, Степное, Орловка, Авдеевка, Невельское, Карловка Донецкой области.

На Марьинском направлении наши военные продолжают сдерживать наступление противника в районе Марьинки Донецкой области. Оккупанты нанесли авиационных ударов в районах Красногоровки и Новомихайловки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Красногоровка, Марьинка, Победа, Александрополь, Парасковеевка и Елизаветовка Донецкой области.

На Шахтерском направлении захватчики нанесли авиационные удары в районах Угледара и Старомайорского Донецкой области. Под артиллерийские обстрелы попали Водяное, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Благодатное, Урожайное Донецкой области.

На Запорожском направлении россияне нанесли авиационных ударов в районах Волшебного, Работиного, Павловки Запорожской области. От артиллерийских обстрелов пострадали более 30 населенных пунктов, в том числе Новодаровка, Красная Криница, Малая Токмачка, Малые Щербаки, Степное, Пятихатки Запорожской области.

Потери врага

Между тем, подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Таврического направления в течение суток выполнили 1290 огневых задач.

Потери россиян убитыми и ранеными составили 246 человек. Из них погибшие - 60, раненые - 186.

Также наши бойцы уничтожили 26 единиц вражеской военной техники. В частности, 4 танка, 2 ББМ, 8 артиллерийских систем и минометов, 2 беспилотника, 9 единиц автомобильной и 1 специальной техники.

Военные также уничтожили 6 складов боеприпасов и 1 пункт управления.

Ситуация на фронте

В Минобороны сообщили, что украинские военные имели успех в направлении юго-восточнее Работиного и южнее села Малая Токмачка Запорожской области. В Работино сейчас идет плановая боевая работа.

К тому же, на прошлой неделе Силы обороны освободили еще 3 кв. км на южном фланге вокруг Бахмута.

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