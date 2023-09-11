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ВСУ нейтрализовали 360 россиян и уничтожили 7 складов боеприпасов на Таврическом направлении

Иллюстративное фото: ВСУ нейтрализовали 360 россиян и уничтожили 7 складов боеприпасов на Таврическом направлении (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Украинские военные за прошедшие сутки ликвидировали или ранили 360 российских захватчиков и уничтожили 7 складов боеприпасов на Таврическом направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Объединенный пресс-центр Сил обороны Таврического направления.

Ситуация на фронте

Украинские военные продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении и наносят врагу значительные потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

В результате штурмовых действий ВСУ имели частичный успех в районе Работино Запорожской области. Они вытесняют россиян с занимаемых позиций и закрепляются на достигнутых рубежах.

За прошедшие сутки оккупанты нанесли один ракетный и 12 авиационных ударов, провели 19 боевых столкновений. Они также совершили 763 обстрела, применяя танки, РСЗО и ствольную артиллерию.

В районе ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях украинские воины имеют инициативу, сдерживают оккупантов, проводят штурмовые действия и метр за метром отвоевывают нашу землю.

Так, ВСУ успешно держат оборону в районах Керамика, Авдеевки, Северного, Марьинки и Ровнополя Донецкой области, где в течение суток захватчики предприняли около 20 неудачных попыток вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций. Все вражеские атаки обернулись для россиян значительными потерями в живой силе и технике.

Потери врага

Украинские военные в течение суток выполнили 1255 огневых задач на Таврическом направлении. Общие потери врага составили 359 человек, из них безвозвратные - 102, раненые - 257.

Наши бойцы уничтожили 24 единицы вражеской военной техники. В частности, 2 артиллерийские системы и минометы, 2 РСЗО, 14 дронов, 3 единицы автомобильной техники и 3 единицы специальной техники. Также были уничтожены 7 складов боеприпасов врага.

Контрнаступление ВСУ

За прошедшую неделю украинские военные освободили 4,8 кв. км на Таврическом направлении. В общей сложности ОСУВ "Таврия" деоккупировала 256,5 кв. км земель с начала контрнаступления.

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