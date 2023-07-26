ВСУ наступают на трех направлениях: в Генштабе рассказали о ситуации на фронте

Так Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлениях. Украинские воины закрепляются на достигнутых рубежах. Наносят огненное поражение артиллерией по выявленным целям противника и осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

ВСУ имеют успех в районе Старомайорского (deepstatemap.live)

"В районе Старомайорского имели успех. Закрепляются на достигнутых рубежах. Противник предпринял безуспешные попытки восстановить утраченное положение северо-восточнее Работиного Запорожской области. В то же время продолжает оказывать мощное сопротивление, осуществляет перемещение подразделений и войск, активно применяет резервы", - рассказал Ковалев.

Россияне предприняли безуспешные попытки восстановить утраченное положение северо-восточнее Работиного (deepstatemap.live)

На Бахмутском направлении украинские войска продолжают вести наступательные действия севернее и южнее города Бахмут.

Также Силы обороны Украины продолжают сдерживать наступление российских войск на Купянском и Лиманском направлении. Враг оказывает мощное сопротивление, применяет резервы, однако несет значительные потери. На этом участке фронта продолжаются тяжелые бои. За прошедшие сутки произошло 26 боевых столкновений.

Ситуация на фронте

По данным Генштаба, за прошедшие сутки на фронтах в Украине произошло 26 боевых столкновений. ВСУ уничтожили вражеский вертолет Ка-52, 5 ударных БпЛА противника типа "Шахед-136" и 2 разведывательных БпЛА оперативно-тактического уровня.

На Бахмутском направлении наши защитники успешно отразили атаки противника в районах восточнее Ступочек и у Дилиевки.

Потери России в Украине

Потери России в войне в Украине к утру среды, 26 июля, составили 460 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 243 680 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили вертолет и 22 артсистемы.