ВСУ наступают в районе Кременной и Сватово, ведутся бои под Бахмутом: карты фронта от ISW

По данным ISW, бои идут под Северском, Соледаром, Бахмутом, Авдеевкой и Марьинкой в Донецкой области. При этом, Институт, ссылаясь на Министерство обороны России пишет, что оккупанты якобы "отразили украинские наземные атаки в западной части Донецкой области".

Кроме того, украинские войска вели контрнаступательные операции в направлении Кременной и Сватово.

При этом российские войска нанесли удары по Запорожью, Николаеву и другим районам Николаевской области с помощью беспилотников Shahed-136 и ракет С-300.

Также оккупанты нанесли удары по Никополю и Марганцу Днепропетровской области из реактивных систем залпового огня (РСЗО).

Линия Оскол - Кременная

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