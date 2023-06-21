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ВСУ наступают на юге и продвинулись на востоке: Генштаб доложил об успехах защитников

Фото: ВСУ наступают на юге и продвинулись на востоке (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские военные продолжают наступление в Запорожской области и имеют частичный успех. Кроме того, ВСУ контратакуют оккупантов в Луганской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Генштаба ВСУ Андрея Ковалева в эфире телемарафона.

"Силы обороны Украины продолжают вести наступательные действия на Мелитопольском и Бердянском направлениях. А именно на направлениях: Новоданиловка-Роботино, Малая Токмачка - Вербовое, Вольное Поле - Макаровка. Имели частичный успех, закрепляются на достигнутых рубежах", - сказал спикер.

Он добавил, что враг сосредотачивает основные усилия по ведению обороны и пытается не допустить продвижения наших войск. Оккупанты применяют резервы, пытаются восстановить утраченное положение.

Также наши воины продолжают сдерживать наступление российских войск на Лиманском и Бахмутском направлениях. В то же время ВСУ имеют частичный успех в Луганской области.

"Особенно тяжелые бои продолжаются на Лиманском направлении в районах Ямполевки и Серебрянского лесничества Донецкой области. На направлении Белогоровка - Шипиловка вели наступательные действия, имели частичный успех, закрепляются на достигнутых рубежах", - заявил Ковалев.

скриншот deepstatemap.live

Наступление украинских войск

Напомним, в начале июня украинские военные усилили наступательные действия в Запорожской области. ВСУ удалось освободить восемь населенных пунктов в Запорожской и Донецкой области. Кроме того, наши защитники имеют успехи на флангах на Бахмутском направлении.

Однако в последние дни российские оккупанты активизировались на Лимано-Купянском направлении. Украинские защитники сдерживают штурмы врага.

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