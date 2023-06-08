ВСУ наступают под Бахмутом, а РФ стягивают туда резервы: карты боев от ISW

Ситуация в Луганской и Донецкой областях

Российские и украинские официальные лица обвинили друг друга в повреждении проходящего через Харьковскую область аммиакопровода и утечке аммиака. На геолокированных кадрах видно большое облако аммиака, вытекающее из участка аммиакопровода Тольятти-Одесса к югу от Масютовки Харьковской области (12 км к северо-востоку от Купянска).

Глава Харьковской области Олег Синегубов сообщил, что российские войска выпустили по трубопроводу шесть снарядов, а 5 и 6 июня российские войска обстреляли газопровод из артиллерии. Министерство обороны (МО) России заявило, что украинские войска намеренно миновали территорию ночью 5 июня.

Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова заявила, что ремонт газопровода продлится от одного до трех месяцев. Недавно российские и украинские войска вели боевые действия вблизи Масютовки. Ранее ISW сообщал, что российские официальные лица поставили информационные условия для обвинения Украины в применении химического оружия или проведении атак под ложным флагом с применением химического или радиологического оружия.

7 июня русские войска продолжали вести наземные атаки вокруг Кременной. В Генштабе Украины сообщили, что российские войска вели неудачные наступательные действия у самой Кременной и к югу от Кременской в районе Белогоровки (10 км к югу), Берестового (30 км к югу) и Веселого (32 км к югу). Российский источник утверждал, что 6 июня российские войска атаковали Новоселовское (13 км северо-восточнее Сватового) и продвинулись в район Белогоровки.

Бои на Донбассе

Украинские чиновники отметили, что украинские войска на 7 июня ведут наступательные действия на бахмутском направлении. Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр 7 июня заявила, что украинские войска под Бахмутом перешли из оборонительного режима в наступательный и продвинулись от 200 до 1000 метров на разных неопределенных участках за прошедшие сутки.

Маляр также отметила, что российские войска развертывают резервы у Бахмута для подготовки к ведению глубокой обороны, а некоторые подразделения Вагнера остаются в российском тылу. Командующий Восточной группой войск Украины генерал-полковник Александр Сырский заявил, что украинские войска наступают на флангах в Бахмут, а российские войска теряют отдельные неопределенные позиции.

Российские военные блоггеры утверждают, что украинские войска проводят контратаки к юго-западу от Бахмута в районе Клищиевки (6 км к юго-западу), к юго-западу от Бахмута в районе Орехово-Василовки (10 км к северо-западу) и в районе Берховки (6 км к северо-западу), а также к северо-востоку от Бахмута в районе Яковлевки (15 км к северо-востоку).

Министерство обороны России заявило, что российские войска отразили украинские атаки на несколько населенных пунктов в окрестностях Бахмута. В Генштабе Украины сообщали, что российские войска вели безуспешные наступательные действия на Клищиевку, Орехово-Василовку, Ивановское (5 км юго-западнее Бахмута) и Северное (20 км юго-западнее Бахмута).

7 июня русские войска продолжали ограниченные наземные атаки вдоль линии Авдеевка-Донецк. В Генштабе Украины сообщили, что российские войска вели безуспешные наступательные операции в направлении Авдеевки и украинские войска отразили 13 российских наземных атак в Марьинке (на юго-западной окраине города Донецка).

Российские "военкоры" утверждали, что украинские войска контратаковали на северо-западной окраине Донецка в районе Невельского, Водяного и Опросного, а украинские войска с потерями отступили из-под Опросного. Российское Минобороны утверждало, что российские войска нанесли удары и уничтожили две украинские топливные базы в Авдеевке.

"Южная ось"

Российские источники продолжали утверждать, что украинские войска совершили наземные атаки на административной границе между Донецкой и Запорожской областями 7 июня. Министерство обороны России (МО) утверждало, что российские войска отразили украинские атаки юго-западнее Великой Новоселки, и подтвердило, что российские войска контролируют Новодонецкое (12 км юго-восточнее Великой Новоселки).

Российские источники утверждали, что российские войска отразили новые украинские атаки на Новодонецкое 6 июня, и утверждали, что украинские войска имели "переменный успех юго-западнее Великой Новоселки. Российский "военкор" заявил, что украинская тактическая группа продвинулась на один километр и достигла тактической высоты юго-западнее Великой Новоселки.

Российский полковник "К. Залесский" сообщал, что восточные военные подразделения 60-й отдельной мотострелковой бригады (5-я общевойсковая армия) и 127-й мотострелковой дивизии (5-я общевойсковая армия) - а именно 143-й мотострелковый полк, 11 и гвардейский мотострелковый полк и 394-й мотострелковый полк – действуют на направлениях Времовка-Великая Новоселка.

Залесский добавил, что российские 37-я отдельная гвардейская мотострелковая бригада (36-я общевойсковая армия, ОМБр), подразделения оперативно-боевого соединения ополчения так называемой "ДНР" "Каскад" и другие неопределенные подразделения т.н. "республики" отражали атаки украинских войск у Великой Новоселки. Он отметил, что ранее подразделения 29-й общевойсковой армии останавливали украинское продвижение в районе Павловки (45 км юго-западнее Донецка).

Сообщается, что 7 июня российские и украинские силы вступили в боевые действия в Западной Запорожской области. Российские военные блоггеры утверждали, что украинские войска безуспешно пытались продвинуться в населенные пункты к югу и юго-западу от Орехова.

Российские источники также утверждали, что бои продолжаются юго-западнее Орехова. Военный блоггер, связанный с "Вагнером", утверждал, что подразделения 291-го гвардейского мотострелкового и 70-го гвардейского мотострелкового полков Южного военного округа (оба входят в состав 42-й мотострелковой дивизии 58-й общевойсковой армии) линии Орехов-Токмак-Мелитополь.

Российские "военкоры" утверждали, что неизвестные российские разведчики и спецназ продолжают защищать позиции РФ на западе Запорожской области.

7 июня российские и украинские источники сообщили о взрывах на оккупированных территориях в Запорожской и Донецкой областях. Мэр украинского Мелитополя Иван Федоров сообщил о мощном взрыве в Мирном Мелитопольском районе и шести взрывах в Токмаке.

Оккупационный чиновник Запорожской области Владимир Рогов заявил, что украинские войска нанесли удар по литейному цеху в Молочанске юго-западнее Токмака. Советник мэра Мариуполя Украины Петр Андрющенко поделился местными сообщениями о взрывах к северо-востоку и юго-западу от Мариуполя.

Андрющенко также сообщил об увеличении активности российской авиации над Мариуполем 7 июня. Российские войска сообщали об обстреле украинских позиций на южной линии фронта.

Ситуация на фронте 7 июня

По данным Генштаба, россияне продолжают сосредотачивать основные усилия на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей. В течение суток произошло 21 боевое столкновение.

По состоянию на утро 7 июня было известно о 212 030 ликвидированных россиянах, за предыдущие сутки ВСУ уничтожили 880 оккупантов и самолет.

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