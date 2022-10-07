RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

ВСУ наступают в направлении Сватово, а враг усилился возле Бахмута: карты боев на утро

Фото: ВСУ продвигаются к Сватово и готовятся возобновить наступление на юге (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские войска продолжают атаки в направлении Сватово-Кременная и вблизи освобожденного Купянска. В то же время оккупанты усиливают позиции вблизи Бахмута Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Института изучения войны (ISW) и карту боевых действий Deepstatemap.

Аналитики ISW утверждают, что ВСУ продвигаются восточнее Купянска и зашли в населенный пункт Глушковка. Вероятно, украинская армия усиливает подкрепление в этом направлении, чтобы продвинуться к Сватово.

Однако российские войска на этом участке фронта пытаются замедлить движения ВСУ.

По данным экспертов, российские войска теряют связь со Сватово и Кременной Луганской области. В то же время враг продолжает контролировать трассу

Грековка на Сватовском направлении и продолжают наступление.

Донбасс

Главной целью России на этом направлении остается полный захват Донецкой области. Оккупационные войска усилили атаки вблизи Бахмута и имеют некоторые успехи, которые подтверждает Генштаб ВСУ.

Российское руководство перебросило на Бахмутское направление боевиков из ЧВК "Вагнера". Вероятно, наемники вошли в населенный пункт Веселая Долина и Зайцево. При этом оккупанты обстреливают Бахмут и участок фронта Донецк-Авдеевка.

По данным карты Deepstatemap, враг усилился вблизи Бахмута, занял Веселую Долину и находится вблизи Зайцево. На этом участке фронта продолжаются активные бои.

Херсонская область

На юге Украины после активных контрнаступательных действий замедлились темпы продвижения. Аналитики предполагают, что украинские войска перегруппируются, чтобы продолжить штурмы.

По данным ISW, российская армия усиливает оборону в центральной части Херсонской области, чтобы удержать линию Берислав-Новая Каховка. Оккупанты роют траншеи и перекидывают системы радиолокационной защиты.

Также российские войска пытались атаковать вблизи Любомировки (27 км северо-западнее Херсона), чтобы сдвинуть фронт. Однако штурмы оказались безуспешными.

Напомним, по данным Генштаба ВСУ, защитники освободили в Херсонской области уже 23 населенных пункта. В то же время на Слобожанском направлении ВСУ вернули под контроль 93 населенных пункта за последние недели.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против УкраиныВойна в УкраинеВСУ