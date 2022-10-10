ВСУ наступают в Луганской области, а россияне штурмуют возле Бахмута: карты боев на утро

Украинские военные продолжают атаки на востоке и юге нашей страны. Однако российские оккупанты усиливают штурмы в районе Бахмута.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Института изучения войны (ISW).
Украинские силы продолжили продвижение к востоку от реки Оскол в направлении Луганской области и вошли в село Стельмаховка. Населенный пункт находится в 18 км к западу от Сватово.
Российские войска безуспешно атаковали Бурдаки на границе Харьковской области и России и Терны к северо-востоку от Лимана.
Российские войска значительно усилили штурмы вблизи Бахмута в Донецкой области. За минувшие сутки ВСУ отразили по меньшей мере 30 атак врагов
Украинское наступление на этом участке фронта продолжается, хоть и замедлилось. Однако оккупанты в Херсонской области усиливают оборону.
Российские войска продолжали обстреливать только что освобожденные населенные пункты на севере Херсонской области из артиллерии, РСЗО и авиации.
Напомним, по словам главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, ВСУ освободили село Стельмаховка.
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