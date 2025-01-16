ВСУ пытаются ликвидировать "плацдарм" россиян на берегу реки Оскол, - ОСГВ "Хортица"

"Попытки оккупантов форсировать Оскол продолжаются постоянно, но это водное форсирование. У нас в сводках фигурируют где-то за сутки от 1 до 3 поражений плавсредства", - сказал Трегубов.

Он отметил, что это обычно небольшие лодки, которыми оккупанты пытаются переправиться на другую сторону.

"Сейчас идет попытка ликвидации их плацдарма на берегу. Но это не плацдарм в классическом понимании. Это скорее большое количество людей, которые засели по посадкам и по населенным пунктам, то есть это не оборудованные позиции, а это определенное количество врага, которое смогло проникнуть переправиться за реку и сейчас прячутся по посадкам, пытаются как-то скоординировать свои действия", - рассказал спикер.

По его словам, ВСУ пытаются их отловить и полностью восстановить контроль над побережьем реки.

"С другой стороны украинские войска пытаются их там отловить и полностью восстановить контроль над побережьем реки, чтобы мы уже не беспокоились о том, что какая-то группа может проникнуть или где-то спрятаться", - добавил Трегубов.