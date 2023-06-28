ВСУ могут проводить операции на затопленных после подрыва ГЭС территориях: карты боев ISW

Ситуация в Луганской и Харьковской областях

27 июня российские и украинские войска продолжили ограниченные наземные атаки к северо-западу от Сватового и к югу от Кременной. Украинский Генштаб сообщил, что российские войска вели неудачные наступательные действия вблизи Стельмаховки (15 км северо-западнее Сватового).

Российский военный блоггер заявил, что части российской 76-й десантно-штурмовой дивизии (ВДВ) продолжают наступление в районе Кременского леса. Другой российский "военкор" утверждал, что российские войска совершили неудачные наземные атаки вблизи Веселого (30 км к югу от Кременной) и Раздолевки (32 км к юго-западу от Кременной).

В Минобороны России утверждали, что российские силы отразили две наземные атаки украинских войск в неустановленном районе на Лиманском направлении, а российский военный блоггер утверждал, что украинские силы безуспешно атаковали у Белогоровки (10 км к югу от Кременной) и Спорного (25 км к югу от Кременной).

Бои на Донбассе

Украинские чиновники сигнализируют, что украинские войска используют вооруженное восстание в России и активизируют контрнаступательные операции в районе Бахмута по состоянию на 27 июня.

Замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила, что украинские войска приняли во внимание конфликт "Вагнера" с МО РФ при планировании операций на востоке Украины. Маляр заявила, что украинские войска четвертые сутки ведут контрнаступательные действия и наступают на флангах Бахмута. Она сказала, что ситуация в Бахмуте сложная, поскольку российские войска занимают большие укрепления в городе, а украинские войска будут продвигаться медленнее.

Спикер Восточной группировки войск Украины полковник Сергей Череватый заявил, что украинские силы имеют боевую инициативу в районе Бахмута. Спикер Генштаба Украины Андрей Ковалев заявил, что украинские войска продолжают наступательные действия в районах Орехово-Василовка (11 км к северо-западу от Бахмута), Ивановского (6 км к западу от Бахмута), Курдюмовки (14 км к юго-западу от Бахмута) и Северного (20 км юго-западнее Бахмута).

Известный российский военный блоггер охарактеризовал российскую военную ситуацию к северу от Соледара как "тяжелую" и заявил, что украинские силы контратакуют в направлении Яковлевки (14 км к северо-востоку от Бахмута). Российский "военкор" утверждал, что украинские войска провели неудачные контратаки к юго-западу от Бахмута вблизи Клищиевки (7 км к юго-западу от Бахмута) и Курдюмовки.

Российские войска продолжали ограниченные наземные атаки и продвигались в районе Бахмута по состоянию на 27 июня. Геолокационные кадры, опубликованные 27 июня, показывают, что российские войска, вероятно, сократили украинские тактические успехи вблизи Берховки (6 км севернее Бахмута) по состоянию на 27 июня, хотя неясно, когда именно российские войска добились этих успехов.

Российский военный блоггер утверждал, что российские войска совершили неудачные наземные атаки со своих позиций в Берховке и Дубово-Василовке (6 км северо-западнее Бахмута), а также в направлении Миньковки (13 км северо-восточнее Бахмута). Украинский Генштаб сообщил, что российские войска совершили неудачные наземные атаки вблизи Богдановки (5 км северо-западнее Бахмута) и Ивановского.

27 июня русские войска продолжили ограниченные наземные атаки на линии Авдеевка-Донецк. Генштаб Украины сообщил, что российские войска совершили неудачные наземные атаки вблизи Первомайского (6 км юго-западнее Авдеевки) и Марьинки (непосредственно юго-западнее Донецка).

Российское государственное СМИ RT утверждает, что российские войска в Марьинке постепенно продвигаются, а наступающая российская пехота время от времени наносит артиллерийские удары по украинским позициям на расстоянии 15-20 метров от их позиций.

Сообщается, что украинские силы незначительно продвинулись в районы, которые российские прокси-оккупировали с 2014 года. Министерство обороны Великобритании сообщило, что украинские силы незначительно продвинулись восточнее Красногоровки (непосредственно западнее города Донецка) по состоянию на 27 июня, это первый зарегистрированный случай украинской силы, возвращающих территорию, оккупированную до 2014 года.

Однако ISW не наблюдало независимого подтверждения того, что украинские силы отвоевывают давно оккупированную территорию. Министерство обороны Великобритании оценило, что недавние украинские атаки, вероятно, перенапрягли действующие в Донецкой области силы так называемой "ДНР" и Чечни.

"Южная ось"

27 июня украинские войска продлили контрнаступательные действия в районе административной границы Донецкой и Запорожской областей. Представитель Генштаба Украины Андрей Ковалев заявил, что украинские войска провели успешные контрнаступательные действия в направлении Новодаровка-Приютное (Великая Новоселка).

Министерство обороны (МО) России заявило, что Восточная группировка войск отразила три украинских атаки в районе Великой Новоселки. Российский источник сообщил, что украинские силы совершили неудачные атаки вблизи Новодонецкого (11 км юго-восточнее Великой Новоселки) и Урожайного (9 км южнее Великой Новоселки).

Оккупационный чиновник Запорожской области Владимир Рогов заявил, что российские войска отразили четыре украинских атаки вблизи Ровно (9 км юго-западнее Великой Новоселки).

Российские источники утверждали, что в районе Времовского выступления продолжаются тяжелые бои и предупреждали, что если украинские силы продвинутся дальше, они, вероятно, смогут отрезать Времевское выступление. Российский военный блоггер выразил обеспокоенность тем, что украинские войска готовятся к дальнейшему наступлению на южнодонецком направлении, несмотря на непогоду.

Украинский Генштаб сообщил, что российские войска вели безуспешные наступательные действия в Ривнепольском направлении. Спикер российской Восточной группировки войск Олег Чехов заявил, что российские войска уничтожили украинское подразделение вблизи Сторожевого (3 км к югу от Великой Новоселки).

Российский "военкор" утверждал, что российские силы безуспешно атаковали вблизи Новодаровки (14 км юго-западнее Великой Новоселки). Связанный с Кремлем военный блоггер признал украинское освобождение Ровно и утверждал, что украинские войска достигли дополнительных успехов в районе Ровно.

27 июня русские и украинские войска продолжили ограниченные наземные атаки на западном Запорожье. Ковалев заявил, что украинские войска провели успешные контрнаступательные действия в направлении Новоданиловка-Роботино (Орихов). Российское МО заявило, что российские войска остановили украинскую диверсионно-разведывательную группу вблизи Роботиного (12 км к югу от Орехова).

Рогов утверждал, что российские силы остановили украинскую диверсионно-разведывательную группу в районе Мирного (17 км юго-западнее Орехова). Рогов утверждал, что украинские силы возобновили атаки вблизи Роботиного, чтобы возобновить контроль над ранее уволенными украинскими позициями к северу от населенного пункта, который российские войска отразили 26 июня.

Российские военные блоггеры утверждали, что Пятихатки (25 км юго-западнее Орехова) остаются в спорной "серой зоне", а вблизи населенного пункта продолжаются позиционные бои. Однако на видео с геолокацией, опубликованном 27 июня, видно, как российский 429-й мотострелковый полк (19-я мотострелковая дивизия, 58-я общевойсковая армия, Южный военный округ) наносит удары по украинским позициям в Пятых актах.

27 июня Рогов опубликовал кадры, на которых якобы видно, как подразделения российского 291-го мотострелкового полка (42-я мотострелковая дивизия 58-й общевойсковой армии Южного военного округа) действуют вблизи Роботиного.

Российские военные блоггеры выразили обеспокоенность попытками украинцев продвинуться к югу от Херсона. Связанный с Кремлем военкор утверждал, что украинские войска пытаются расширить свой плацдарм возле Антоновского моста на восточном (левом) берегу Херсонской области.

ISW пока не дает оценки того, насколько украинские войска создали плацдарм у этого района, отмечая лишь, что мы считаем, что украинские силы заняли и удерживают определенные позиции на восточном (левом) берегу. На геолокационном видео, опубликованном 26 июня, видны российские бронетранспортеры, якобы из 7-го гвардейского горного десантно-штурмового (ВДВ) дивизия, действовавшая у Антоновского моста.

Другой военный блоггер отметил, что российские элементы ВДВ в ночь на 26 июня обстреляли украинские позиции у Антоновского моста ракетами и применили российскую термобарическую артиллерийскую систему ТОС-1. Также он заявил, что разрушение дамбы Новокаховской гидроэлектростанции (КГЭС) обеспечивает украинским силам свободу передвижения, но российские силы продолжают отражать наступление украинцев, что может свидетельствовать о том, что украинские силы производят определенные операции в этом районе.

Российский источник утверждает, что украинские силы продолжают обстреливать Крым с помощью беспилотников. Российский военный блоггер заявил, что российская ПВО уничтожила украинский беспилотник со взрывчаткой вблизи Джанкоя.

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