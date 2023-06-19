RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

ВСУ могут приостановить контрнаступление: эксперты ISW назвали причину

Фото: ВСУ могут приостановить контрнаступление (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

ВСУ могут временно приостановить контрнаступление, чтобы пересмотреть свою тактику для будущих операций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.

Так, начальник Разведывательного центра Сил обороны Эстонии полковник Марго Гросберг заявил, что, по его оценке, мы не увидим наступления в ближайшие семь дней.

В свою очередь, Wall Street Journal сообщало, что украинские подразделения по большей части приостановили свои наступления в последние дни, поскольку украинское командование пересматривает тактику дальнейших боевых действий.

Эти сообщения совпадают с недавними наблюдениями ISW относительно масштабов и подходов локальных контрударов ВСУ на юге и востоке Украины. Эксперты ISW ранее отмечали, что украинское командование еще не направило большую часть имеющихся сил в контрнаступление и еще не развернула свои основные боеспособные подразделения.

По мнению аналитиков, оперативные паузы — обычная черта крупных наступательных операций, и эта пауза не означает окончания контрнаступления Украины.

Ключевые выводы ISW:

  • Украинские войска продолжали контрнаступательные действия как минимум на четырех участках фронта и добились ограниченных территориальных успехов.
  • Страны Евросоюза ускоряют поставки оружия в Украину.
  • Сообщается, что президент России Владимир Путин поддержал предложение российских блогеров о создании рабочей группы в Администрации президента, вероятно, в попытке интегрировать их в прокремлевское информационное пространство.
  • Российские войска провели ограниченные наземные атаки севернее Сватово и южнее Кременной.
  • Российские источники утверждали, что российские силы продолжали отражать украинские контрнаступательные операции в западной части Запорожской области.
  • Российские оккупационные власти продолжают уделять приоритетное внимание лечению российских военнослужащих в оккупированном Мариуполе, что, как сообщается, значительно увеличивает уровень смертности среди гражданского населения в городе.

Контрнаступление ВСУ

В первые недели июня украинские войска усилили наступательные действия на востоке и юго-востоке Украины. ВСУ удалось уволить семь населенных пунктов в Запорожской и Донецкой областях.

Генштаб ВСУ сообщил, что наступление Сил обороны Украины продолжается в трех направлениях - Бердянском, Мариупольском и Бахмутском. Украинские военные имеют определенные успехи.

Как пишет Reuters, военное руководство Украины задействовало в контрнаступлении 3 из 12 подготовленных бригад, в связи с чем можно считать, что основная битва еще впереди.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вторжение России в УкраинуКонтрнаступление ВСУ